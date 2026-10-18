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Première journée du Challenger Banque Nationale

Le 18 octobre 2026 - Modifié à 13 h 33 min
Par Isolyne Chapeyrou - Journaliste

La 19e édition du Challenger Banque Nationale a officiellement débuté ce matin à Arvida. Les premières joueuses sont entrées sur le terrain à 9 h pour les qualifications au Club de tennis intérieur de Saguenay.

Le tournoi se déroulera sur toute la semaine pour terminer avec les grandes finales le 25 octobre.

32 joueuses s'affronteront aujourd'hui soit le maximum de participantes possibles puisque le tableau est complet. Les gagnantes de la journée, rejoueront lundi pour tenter d'obtenir une des 8 places disponibles au tableau principal. « Il faut gagner deux matchs pour se qualifier », explique la présidente du tournoi, Caroline Delisle.

La première journée du tournoi est bien chargée : « Les matchs se déroulent sur trois terrains, donc c'est sûr qu'il y en a beaucoup aujourd'hui. 16 matchs, c'est quand même très occupé comme journée, mais demain ça sera plus tranquille », explique la présidente du tournoi. En raison du repas des joueuses lundi soir, il n'y aura pas de match en soirée.

Les joueuses

De son côté, la Saguenéenne de 15 ans, Julianne Blackburn prendra part au tournoi suite à un désistement. Elle tentera de se faire une place parmi les plus grands noms du tableau. « C'est sûr qu'elle est jeune, ça va être une expérience à vivre parce que c'est ici, c'est à la maison », affirme Mme Delisle.

Elle assure que cette édition 2026 sera relevée puisqu'elle accueille notamment la 84e au monde, l'Allemande Tatjana Mariana.

La meilleure Canadienne du challenger sera Kayla Cross, classée 166e au classement mondial. Katherine Sebov qui avait remporté le tournoi en 2023, sera classée numéro cinq. Cadence Brace est également inscrite au tableau principal.

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