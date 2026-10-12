Faits divers

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4 fois la limite… et incendie suspect

Le 12 octobre 2026 - Modifié à 12 h 20 min
Par Roger Lemay - Rédacteur en chef

Trois événements ont retenu l’attention à Saguenay au cours des dernières heures, mobilisant les policiers de Saguenay et les services d’urgence.

Deux interventions liées à la conduite avec les facultés affaiblies, l’une par l’alcool et l’autre possiblement par les drogues, ainsi qu’un incendie au caractère suspect à La Baie.

D’abord, à Saguenay, un automobiliste a été arrêté après qu’un citoyen eut signalé son comportement sur la route. Les vérifications effectuées ont révélé que son taux d’alcoolémie atteignait quatre fois la limite d’alcool permise par la loi.

L’individu devra maintenant faire face à une accusation de conduite avec les facultés affaiblies.

Un peu plus tard, du côté de Chicoutimi, les policiers ont intercepté un automobiliste dont la conduite erratique avait éveillé leurs soupçons. À la suite de vérifications, les agents ont constaté des signes laissant croire que le conducteur était sous l’influence de stupéfiants.

 L’homme a été conduit à l’hôpital de Chicoutimi afin d’y subir une prise de sang. Les résultats de cette analyse pourraient constituer des éléments de preuves et mener à des accusations devant le tribunal.

Un incendie soulève des questions à La Baie

C’est toutefois un événement aux circonstances troublantes qui a particulièrement attiré l’attention du côté de La Baie. Un incendie s’est déclaré dans une résidence où se trouvaient des occupants au moment des faits, une situation qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques.

Sur les lieux, les pompiers ont constaté que le feu avait pris naissance près d’une boîte électrique de la résidence. Or, un autre début d’incendie aurait également été observé sur l’un des côtés de la maison. Cette particularité laisse envisager la possibilité d’un geste intentionnel. Les enquêteurs du Service de police de Saguenay tentent toujours de faire la lumière sur l’événement.

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