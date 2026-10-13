33 000 $ d’amende pour la Ferme A B et G Blackburn inc.

La Ferme A B et G Blackburn inc., située au 4353, chemin Saint-Benoît, à Saguenay, a été déclarée coupable de deux infractions à la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE). Elle devra verser une somme totale de 33 864 $.

L’entreprise a omis de respecter les conditions de son autorisation environnementale entre le 3 juin et le 16 septembre 2020, en dépassant les normes environnementales relatives à la demande biochimique en oxygène (DBO5), aux matières en suspension (MES) et au phosphore dans le système de traitement des rejets liquides de sa fromagerie.

De plus, entre le 23 mars et le 9 juin 2021, l’entreprise n’a pas respecté les exigences de son autorisation concernant les niveaux de pH et d’azote total Kjeldahl dans ce même système de traitement.

Ces infractions contreviennent à l’article 123.1 de la LQE. La Ferme A B et G Blackburn inc. a donc été condamnée à payer une amende de 25 500 $, à laquelle s’ajoutent les frais et la contribution applicables, pour un total de 8 364 $.

Rappelons que le Contrôle environnemental veille au respect de la législation environnementale afin d’assurer le bien-être des citoyens. Il vérifie la conformité des activités susceptibles de causer des dommages à l’environnement et entreprend les recours nécessaires en cas de manquement.