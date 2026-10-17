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Une nuit occupée pour les policiers de Saguenay

Le 17 octobre 2026 - Modifié à 09 h 10 min
Par Isolyne Chapeyrou - Journaliste

La nuit de vendredi à samedi a été bien remplie pour les policiers de Saguenay qui ont procédé à plusieurs arrestations en matière de conduite avec les facultés affaiblies. 

La première a eu lieu dans l’arrondissement de Chicoutimi. Les policiers ont intercepté un véhicule en raison du bruit, avant de constater que le véhicule roulait avec deux crevaisons sur les pneus avant.

Le conducteur qui a procédé au test de l’éthylomètre, a soufflé près du double de la limite d’alcool permise dans le sang.

Les policier sont intervenus un peu plus tard dans l'arrondissement de La Baie après des dénonciations citoyennes pour conduite avec facultés affaiblies. Les agents du Service de Police de Saguenay ont trouvé, sur place, un véhicule accidenté. Les personnes qui se trouvaient à bord du véhicule avaient pris la fuite, mais ont rapidement été retrouvées par les policiers.

Le conducteur du véhicule a subi un alcootest. Il a soufflé plus du double de la limite permise.

Finalement, à Chicoutimi une autre dénonciation citoyenne concernant un véhicule avec une conduite erratique ont mené les policiers à une autre arrestation. Les agents du SPS sont intervenus une quatrième fois pour les mêmes raisons à Jonquière. Dans ces deux cas, les deux hommes ont refusé de suivre les policiers. Des accusations supplémentaires seront ajoutées dans leur dossier, selon le Service de police de Saguenay.

 

 

 

 

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