Les Saguenéens s’inclinent face aux Remparts

Les Saguenéens de Chicoutimi ont subi une défaite crève-cœur de 7 à 6, dimanche après-midi, face aux Remparts de Québec, au Centre Vidéotron.

Dans un match marqué par une avalanche de buts, les deux formations ont multiplié les occasions offensives, offrant un affrontement intense jusqu’aux derniers instants.

Malgré leurs six buts, les Chicoutimiens n’ont pas réussi à contenir suffisamment l’attaque adverse pour repartir avec la victoire. Les Saguenéens auront l’occasion de rebondir, ce lundi, contre Gatineau.