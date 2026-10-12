Sports

 Temps de lecture : 19s

Les Saguenéens s’inclinent face aux Remparts

Le 12 octobre 2026 - Modifié à 12 h 14 min
Par Roger Lemay - Rédacteur en chef

Les Saguenéens de Chicoutimi ont subi une défaite crève-cœur de 7 à 6, dimanche après-midi, face aux Remparts de Québec, au Centre Vidéotron.

Dans un match marqué par une avalanche de buts, les deux formations ont multiplié les occasions offensives, offrant un affrontement intense jusqu’aux derniers instants.

Malgré leurs six buts, les Chicoutimiens n’ont pas réussi à contenir suffisamment l’attaque adverse pour repartir avec la victoire. Les Saguenéens auront l’occasion de rebondir, ce lundi, contre Gatineau.

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