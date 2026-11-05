Faits divers

 Temps de lecture : 48s

Saguenay prolonge ses travaux sur le boulevard du Saguenay Est

Le 05 novembre 2026 - Modifié à 09 h 38 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Les automobilistes devront composer plus longtemps que prévu avec d'importantes entraves à la circulation sur le boulevard du Saguenay Est. La Ville de Saguenay a annoncé la prolongation des travaux de réfection d'aqueduc et d'égout en cours dans ce secteur de l'arrondissement de Chicoutimi.

Alors que les restrictions majeures à la circulation devaient être levées demain midi, elles demeureront finalement en place jusqu'au 20 novembre. Depuis le 5 octobre, le boulevard du Saguenay Est est complètement fermé à la circulation dans les deux directions entre les rues de l'Hôtel-de-Ville et La Fontaine. Un détour est offert aux usagers de la route par la rue du Carnaval-Souvenir.

La Ville de Saguenay indique également que la circulation à contresens, avec une voie ouverte dans chaque direction, sera maintenue sur le boulevard du Saguenay Est entre les rues Morin et de l'Hôtel-de-Ville pendant toute la durée des travaux. Les citoyens sont toutefois avisés que le stationnement de l'hôtel de ville de Saguenay demeurera inaccessible durant la période des travaux.

Dans son avis, la municipalité invite les usagers de la route à demeurer vigilant. « Nous invitons les automobilistes à la prudence aux abords des chantiers », rappelle la Ville.

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