Voiture dans un bar de danseuses: le SPS fait le point

Un accident plutôt inusité s’étant produit jeudi vers 17 heures a fait en sorte qu’un véhicule a percuté avec violence la devanture du Cabaret de danseuses le JR, sur le boulevard du Royaume à Arvida.

La porte-parole du Service de police de Saguenay (SPS), Caroline Darveau, précise que l’accident s’est produit en raison de la condition médicale particulière de l’automobiliste, un homme âgé dans la trentaine. Ce dernier n’a toutefois subi aucune blessure physique.

Le véhicule du conducteur, de même que le bâtiment (qui abritait autrefois le Restaurant Bobbie) ont été pour leur part lourdement endommagés. Aucun élément criminel ne se dégage de cet accident, qui a toutefois donné lieu à de nombreuses blagues sur les réseaux sociaux, en raison du lieu et de la façon qu'il s'est produit.