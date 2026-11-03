Tentative de meurtre à St-Honoré : l’identité du suspect dévoilée

Un résident de Saint-Honoré fait face à la justice après un événement impliquant une arme à feu qui a fait un blessé dans la municipalité, dans la nuit de vendredi à samedi.

Yannick Perron, âgé de 34 ans (et non 28 ans comme il était rapporté le week-end dernier), est accusé de tentative de meurtre avec une arme à feu. Il a comparu samedi par visio-conférence au palais de Justice de Chicoutimi.

L’homme avait d'ailleurs été intercepté quelques heures plus tôt samedi dernier, en fin d’avant-midi, par les policiers de la Sûreté du Québec. Son arrestation a eu lieu près du dépanneur Maestro, après plusieurs heures de recherches.

Quant à la personne qui a été blessée par balles, rappelons qu'elle avait été conduite à l’hôpital. Son état ne serait pas critique et sa vie ne serait pas en danger. Des traces de tirs ont d’ailleurs été relevées sur le mur du Marché Tradition de la municipalité.

La Sûreté du Québec précise que le suspect et la victime dans cette affaire étaient déjà connus des milieux policiers.

Yannick Perron, qui est un résident de St-Honoré, sera de retour devant le tribunal mardi.