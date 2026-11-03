Fermeture partielle de la route Madoc jusqu'au 20 novembre

Les automobilistes qui circulent dans le secteur de la route Madoc, à Chicoutimi, devront prévoir des ralentissements au cours des prochaines semaines.

La ville de Saguenay procédera à des travaux de contournement d'une conduite d'eau potable, ainsi que des travaux de forage et d'asphaltage, qui entraîneront d'importantes entraves à la circulation du 4 au 20 novembre.

Selon l'échéancier prévu, la route Madoc sera complètement fermée à la circulation devant le 160, route Madoc, du 4 au 20 novembre inclusivement. Aucun véhicule ne pourra emprunter ce tronçon pendant cette période. La circulation se fera en alternance par un chemin de contournement mis en place temporairement au coin de la rue Delisle et de la route Madoc pendant la durée des travaux.