Faits divers

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Conduite avec les facultés affaiblies : l’ex-député de Dubuc plaide coupable

Le 03 novembre 2026 - Modifié à 13 h 23 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

L'ancien député de Dubuc, François Tremblay, a plaidé coupable à deux chefs d'accusation pour conduite avec les facultés affaiblies, ce mardi, au palais de justice de Chicoutimi.

Selon les informations rapportées par Radio-Canada, l'ex-élu devra composer avec une suspension de son permis de conduire pour une période de 12 mois et payer une amende de 2 000 $. Un deuxième chef d'accusation porté contre lui a toutefois été suspendu.

Les événements remontent à la nuit du 7 au 8 janvier dernier à La Baie. Les policiers étaient alors intervenus après que le véhicule de François Tremblay s’est enlisé dans un banc de neige. Les vérifications effectuées avaient révélé que l'ancien député présentait un taux d’alcool de 150 mg d'alcool par 100 ml de sang, soit près du double de la limite permise par la loi.

Cette arrestation avait eu d'importantes répercussions sur sa carrière politique. Dans les jours qui avaient suivi, François Tremblay s'était retiré du caucus de la Coalition avenir Québec. Il avait par la suite annoncé qu'il ne solliciterait pas un nouveau mandat lors de l'élection générale du 5 octobre, mettant ainsi fin au parcours politique de l'ancien député à l'Assemblée nationale. Le siège de Dubuc a finalement été remporté par le candidat du Parti Québécois, Émile Simard.

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