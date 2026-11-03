Fermeture partielle et complète de la route Madoc jusqu'au 20 novembre

Les automobilistes qui circulent dans le secteur de la route Madoc, à Chicoutimi, devront prévoir des ralentissements au cours des prochaines semaines.

La ville de Saguenay procédera à des travaux de contournement d'une conduite d'eau potable, ainsi que des travaux de forage et d'asphaltage, qui entraîneront d'importantes entraves à la circulation du 4 au 20 novembre.

Selon l'échéancier prévu, la route Madoc sera complètement fermée à la circulation devant le 160, route Madoc, du 4 au 10 novembre inclusivement. Aucun véhicule ne pourra emprunter ce tronçon pendant cette période.

La circulation sera ensuite rétablie à compter du 11 novembre. Toutefois, jusqu'au 16 novembre, les usagers devront composer avec une circulation en alternance dans le secteur des travaux.

Une seconde fermeture complète est également prévue du 17 au 20 novembre au même endroit, soit devant le 160, route Madoc, afin de permettre la poursuite et l'achèvement des travaux.