Mermax dévoile une nouveauté qui plaira aux consommateurs

Après avoir bénéficié des services de l’artiste multidisciplinaire Michel Barrette pour leur réputée tourtière, les compagnies Mermax/Viandomax ont dévoilé en primeur au 92,5 Ma Radio d’Ici CKAJ une nouveauté. Un entrepôt où monsieur et madame tout-le-monde pourront se procurer leurs fruits de mer en gros, au prix du gros.

Le propriétaire Pierre-Yves Lévesque a confirmé pour mars 2027 l’ouverture de ce qu’il appelle le nouveau “Mermax l’entrepôt”, situé au 1216 rue Manic, dans le parc industriel de Chicoutimi. La demande étant ce qu’elle est, la compagnie a acheté l’immeuble de son voisin, au 1220 Manic, pour y installer ses bureaux administratifs. Puis, dans les prochains mois, le bâtiment actuel du 1216 rue Manic sera entièrement réaménagé en entrepôt ou boutique, pour pouvoir offrir au public toute la gamme des produits qui ont fait de Mermax sa renommée. Pierre-Yves-Lévesque nous donne quelques exemples.

« Des grosses crevettes des « 2-4 », des crevettes d'eau chaude, on parle de bœuf du Japon, des pièces complètes. Il va aussi y avoir des belles boîtes de portions de saumon, des boîtes de 12, de 18 et du tartare congelé. On en avait déjà beaucoup, les gens adorent ça. C'est le même stock qu'on vend à nos restaurateurs ou à nos clients. On va juste mettre à la disposition de monsieur et madame tout-le-monde qui vont vouloir venir acheter des produits chez nous au prix du gros ».

Viandomax et Mermax emploient actuellement 65 employés. Le fait d’augmenter leur offre et de la proposer aux clients du public fera aussi en sorte qu’on devra embaucher du nouveau personnel. La nouvelle offre aura aussi comme belle conséquence de peut-être pouvoir dépanner certains restaurateurs qui manqueraient de marchandise la fin de semaine, comme l’a ajouté Pierre-Yves Lévesque.

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, Pierre-Yves Lévesque a aussi confié au 92,5 CKAJ une seconde primeur, en ces termes.

« Je n’étais pas supposé en parler, mais je vous l’annonce: on prépare quelquechose de nouveau dans un autre domaine, alors qu’on aura un nouveau porte-parole qui succèdera à Michel Barrette, ça aussi en 2027. Et ce sera vraiment, vraiment, mais vraiment hot », promet-il.

Mermax l’entrepôt sera ouvert au public dès le 1er mars.