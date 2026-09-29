Étude de fonds de prévoyance obligatoire : ce qu'exige la loi 16 au Québec

L'étude de fonds de prévoyance est obligatoire pour toutes les copropriétés divises du Québec depuis l'entrée en vigueur du règlement de la loi 16, le 14 août 2025. Les syndicats ont jusqu'au 15 août 2028 pour obtenir une première étude et un carnet d'entretien conformes. Cet article précise quelles copropriétés sont ciblées, quelles échéances s'appliquent, ce que doit contenir le rapport et quels professionnels peuvent le produire.

L'étude de fonds de prévoyance est-elle obligatoire au Québec?

Oui. Le règlement adopté en vertu de la loi 16 rend l'étude obligatoire pour tous les syndicats de copropriété divise, sans exception liée à la taille de l'immeuble. Le fonds de prévoyance ne peut plus être capitalisé au hasard : le montant des cotisations doit découler des recommandations d'une étude produite ou révisée par un professionnel habilité.

Pour un conseil d'administration, la difficulté n'est pas de comprendre l'obligation, mais de savoir combien accumuler et à quel rythme. C'est exactement ce que chiffre une étude de fonds de prévoyance réalisée par un professionnel habilité, un mandat que des entreprises comme Regisco prennent en charge, de l'inspection des composantes jusqu'à la remise du rapport. Le syndicat obtient ainsi des cotisations défendables en assemblée, appuyées sur l'état réel de l'immeuble plutôt que sur un pourcentage fixe.

Ce que prévoit la loi 16 pour les copropriétés divises

La loi 16 a modifié l'article 1071 du Code civil du Québec pour lier la constitution du fonds de prévoyance à une analyse technique de l'immeuble. Avant cette réforme, un syndicat pouvait se contenter de verser au fonds l'équivalent de 5 % des charges communes, un pourcentage qui n'avait aucun lien avec l'état réel des parties communes.

Le règlement ajoute deux documents structurants à la gestion courante d'une copropriété : le carnet d'entretien, qui documente les composantes et leur entretien, et l'étude du fonds de prévoyance, qui chiffre les sommes à accumuler pour les réparations majeures et les remplacements à venir. La loi prévoit aussi une attestation de l'état de l'immeuble, remise à l'acheteur d'une fraction.

Quelles copropriétés sont visées par l'obligation?

Toutes les copropriétés divises sont visées, du duplex converti à la tour de plusieurs centaines d'unités. Un petit immeuble de 4 ou 6 unités n'échappe pas à l'obligation, même si la portée du mandat et son coût restent proportionnels au nombre de composantes à inspecter.

Les copropriétés indivises ne sont pas soumises au même régime, puisque l'article 1071 s'applique aux syndicats de copropriété divise.

Que risque un syndicat sans étude à jour?

L'absence d'étude place d'abord le syndicat en défaut de conformité au Code civil du Québec. Elle expose ensuite le conseil d'administration à des conséquences concrètes : des cotisations impossibles à justifier en assemblée, une cotisation spéciale imposée dans l'urgence lors d'un bris majeur, des acheteurs et des prêteurs plus frileux devant un fonds sous capitalisé, et une responsabilité potentielle des administrateurs pour défaut de planification.

Échéancier légal de l'étude du fonds de prévoyance

Deux dates structurent la mise en conformité : celle de l'entrée en vigueur du règlement et celle de la première étude à produire.

Quand la première étude doit-elle être produite?

Le règlement est en vigueur depuis le 14 août 2025 et les copropriétés existantes ont jusqu'au 15 août 2028 pour obtenir leur première étude du fonds de prévoyance et leur carnet d'entretien. Trois ans paraissent confortables, mais les firmes d'expertise en bâtiment traitent simultanément la demande de milliers de syndicats. Un mandat lancé tôt donne accès à un meilleur choix de fournisseurs et à des échéanciers plus souples.

Fréquence de mise à jour prévue par le règlement

L'étude n'est pas un exercice unique. Elle doit être mise à jour tous les 5 ans, parce que les coûts de construction, l'état des composantes et les travaux déjà réalisés modifient les hypothèses de départ. Le carnet d'entretien suit un rythme différent : il se met à jour annuellement et doit être révisé par un professionnel habilité au moins tous les 5 ans, ou tous les 10 ans dans certains cas prévus au règlement.

Qui peut réaliser l'étude du fonds de prévoyance?

L'étude doit être produite ou révisée par un professionnel habilité : technologue professionnel membre de l'OTPQ, ingénieur, architecte ou évaluateur agréé, selon la nature du mandat. Ni un administrateur du syndicat, ni un gestionnaire de copropriété ne peut signer le rapport à leur place. Avant de mandater une firme, demandez le nom et le titre de la personne qui signera l'étude, puis vérifiez qui effectue l'inspection sur le terrain.

Que doit contenir le rapport d'étude?

Le rapport couvre les réparations majeures et les remplacements des parties communes sur un horizon d'au moins 25 ans. Il recommande le montant que le fonds doit contenir au début de chaque exercice financier et précise les sommes à y verser pour atteindre cette cible.

Un rapport complet appuie ces montants sur des données vérifiables :

L'inventaire des composantes des parties communes, avec leur date d'installation

La vie résiduelle de chaque composante, établie après inspection

Le coût estimé de réparation ou de remplacement, indexé dans le temps

Les hypothèses financières retenues, dont l'inflation et le rendement du fonds

Méthode de calcul des cotisations au fonds

Le calcul part du bâtiment, pas d'un pourcentage. Le professionnel relève les composantes, détermine leur durée de vie résiduelle, chiffre le coût de leur remplacement à l'année prévue, puis compare ce calendrier de dépenses aux sommes déjà accumulées et aux revenus attendus du fonds.

La cotisation annuelle recommandée correspond à l'écart à combler, réparti dans le temps pour éviter les à-coups. Un syndicat qui découvre un écart important a deux leviers : étaler le rattrapage sur plusieurs exercices ou revoir la séquence des travaux avec son professionnel.

Étude du fonds de prévoyance ou carnet d'entretien : quelle différence?

Les deux documents forment un seul plan directeur, mais ils ne répondent pas à la même question. Le carnet d'entretien décrit l'immeuble et ce qu'il faut faire pour le maintenir en état. L'étude du fonds de prévoyance traduit ce programme en argent : combien cotiser, à quel moment et pourquoi.

Rôle du carnet d'entretien dans la planification des travaux

Le carnet inventorie les composantes des parties communes, documente leur état, leur durée de vie utile et l'historique des interventions. Il alimente directement les hypothèses de l'étude, ce qui explique pourquoi les deux mandats gagnent à s'appuyer sur le même relevé. Une étude bâtie sans carnet fiable repose sur des estimations, et chaque estimation imprécise se paie plus tard en cotisation spéciale.

Comment un syndicat peut-il se préparer à l'obligation?

La préparation se joue surtout dans la documentation rassemblée avant l'arrivée du professionnel, puis dans le suivi donné au rapport.

Étapes pour lancer un mandat d'étude

Avant de demander une soumission, le conseil d'administration a intérêt à préparer le terrain :

Rassembler la déclaration de copropriété, les plans, les expertises existantes et les états financiers

Dresser l'historique des travaux réalisés et des problèmes récurrents dans les parties communes

Valider les qualifications du professionnel qui signera l'étude

Demander une soumission forfaitaire précisant la portée du livrable et le coût des mises à jour

Prévoir un point à l'ordre du jour de l'assemblée annuelle pour présenter les conclusions

Suivi des recommandations après le dépôt du rapport

Une étude déposée puis classée ne protège personne. Le conseil ajuste le budget annuel aux cotisations recommandées, informe les copropriétaires de la séquence de travaux prévue et consigne chaque intervention réalisée. Ce suivi rend la mise à jour quinquennale beaucoup plus simple, puisque les écarts entre le plan et la réalité sont déjà documentés.

Ce qu'il faut retenir sur l'obligation d'étude du fonds de prévoyance

L'obligation est en place, l'échéance du 15 août 2028 s'applique aux copropriétés existantes et la règle du 5 % ne suffit plus à justifier une capitalisation. Un syndicat qui amorce sa démarche maintenant transforme une contrainte réglementaire en outil de planification : il connaît la valeur des travaux à venir, répartit l'effort sur plusieurs exercices et protège la valeur des fractions de ses copropriétaires.

Questions fréquentes sur l'étude de fonds de prévoyance

L'étude de fonds de prévoyance est-elle obligatoire pour une copropriété de moins de 5 unités?

Oui. L'obligation vise tous les syndicats de copropriété divise, peu importe le nombre de fractions. Seule la portée du mandat varie, puisqu'un petit immeuble compte moins de composantes à inspecter et à chiffrer.

Combien de temps prend la réalisation d'une étude du fonds de prévoyance?

Le délai dépend de la disponibilité de la firme, de la taille de l'immeuble et de la qualité de la documentation fournie au départ. Un dossier complet remis dès le début réduit les allers-retours et accélère la production du rapport. Avec la demande générée par l'échéance de 2028, les carnets de commande des firmes s'allongent.

Le syndicat doit-il suivre les recommandations du rapport?

Les cotisations au fonds de prévoyance doivent désormais s'appuyer sur les recommandations de l'étude. Un conseil qui s'en écarte sans motif documente mal ses décisions et s'expose à des reproches en cas de travaux imprévus.

Une étude réalisée avant l'entrée en vigueur du règlement est-elle valide?

Une étude antérieure conserve sa valeur d'information, mais son contenu et son horizon doivent correspondre à ce qu'exige le règlement. Faites réviser l'étude existante par un professionnel habilité, une démarche qui coûte généralement moins cher qu'un nouveau mandat complet.