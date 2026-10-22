L’Hôtel La Saguenéenne se réinvente de fond en comble

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À l’ Hôtel La Saguenéenne de Chicoutimi , le changement se fait à grande échelle. Depuis deux ans, l’établissement se transforme pièce après pièce afin d’offrir une expérience renouvelée à sa clientèle. Salles, restaurants et maintenant chambres : l’hôtel est engagé dans une importante cure de rajeunissement qui représente des investissements de près de 8 M$. À eux seuls, les travaux réalisés dans les chambres comptent pour 5 M$, auxquels s’ajoutent 2 M$ pour les salles et le restaurant et près de 1 M$ pour la modernisation de la réception.

Le chantier des chambres a véritablement pris son envol au début de l’année, avec la création de deux chambres modèles en février. Depuis le 1er août, les travaux se concentrent sur les troisième et quatrième étages. Au total, 60 chambres sont actuellement en rénovation et devraient être prêtes en novembre.

Et il ne s’agit pas simplement de quelques retouches. « On refait littéralement les chambres de A à Z », explique Cloé Schied, coordonnatrice aux ventes et marketing de l’Hôtel La Saguenéenne. Revêtement, mobilier, décoration : tout est repensé pour donner une nouvelle personnalité aux espaces et créer une ambiance à la fois confortable, actuelle et chaleureuse.

Cette transformation marque aussi un tournant important pour l’établissement. C’est la première fois en près de 30 ans que les chambres font l’objet d’une rénovation aussi complète. Le nouveau décor s’inscrit dans la continuité des changements déjà réalisés dans les salles et les restaurants, avec une inspiration puisée dans la nature et une esthétique plus moderne.

Les travaux ne s’arrêteront toutefois pas aux étages actuellement en chantier. De janvier à mai, les autres chambres de l’établissement seront à leur tour rénovées. L’objectif est clair : offrir une expérience renouvelée et cohérente dans l’ensemble de l’hôtel, peu importe l’espace occupé par les visiteurs.

Cette transformation s’inscrit dans une vision plus large pour La Saguenéenne. L’établissement souhaite notamment accroître sa capacité à accueillir des congrès et différents événements. Des espaces rénovés permettent aussi de mieux répondre aux attentes des groupes et, par le fait même, de contribuer à attirer une clientèle qui séjourne dans les chambres lors de ces rassemblements.

Une fois les chambres complétées, la prochaine étape sera le lobby. Au terme de cette importante série de travaux, prévue pour juin 2027, c’est donc l’ensemble de l’expérience proposée aux visiteurs qui aura été repensé. Une métamorphose qui permettra à l’établissement de poursuivre son évolution tout en demeurant bien ancré dans son milieu.