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La chronique du Fjord-du-Saguenay

Le 15 octobre 2026 à 16 h 00
Par MRC du Fjord-du-Saguenay

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Écho du conseil

Le conseil de la MRC du Fjord-du-Saguenay s'est réuni le 7 octobre. Pour connaître les principaux sujets abordés lors de cette séance, consultez le résumé du conseil.

Le tirage au sort 2026 de terrains de villégiature est en cours. Les personnes intéressées ont jusqu’au 2 novembre 2026 pour s’inscrire. 7 terrains situés au lac Vanel, au lac Maria-Chapdelaine et au lac innommé nº 67138 seront attribués par tirage au sort sur le territoire de la MRC du Fjord-du-Saguenay.

Consultez le site Internet de la MRC du Fjord-du-Saguenay pour connaître les modalités d’inscription et la localisation des terrains.

Municipalité en vedette

Saint-Charles-de-Bourget

Le village de Saint-Charles-de-Bourget porte en lui l’empreinte des grands bâtisseurs de la région. Situé aux abords de la rivière Saguenay, son histoire est unique puisqu’entre 1927 et 1931, lors de la construction du barrage de Chute-à-Caron et la montée des eaux, le village d’origine fut entièrement englouti. Les habitants ont été forcé à se déplacer, à rebâtir leur maison et l’église sur un promontoire à l’abri de l’érosion. La puissance de la rivière à sculpté le paysage à tout jamais et fait de ce lieu un trésor empreint de beautés sauvages.  

Aujourd’hui, l’agitation du passé a fait place à une tranquillité incomparable. Le milieu forestier s’ouvre sur les champs cultivés. Il y a de l’interaction avec la grande faune, c’est donc un milieu de vie exceptionnellement riche. La marina et sa rampe de mise à l’eau, le camping et l’Espace Val-Menaud sont des incontournables pour les amateurs de plein air, d’activités nautiques et de culture. Saviez-vous que Saint-Charles-de-Bourget était le refuge des grands artistes? Félix Leclerc, Charles Trenet, Pauline Julien, René Gagnon et plusieurs autres y sont passés avant nous et s’en sont inspirés! 

 

Crédit photo stéphane Simard Saint Charles de Bourget

(Crédit photo : Stéphane Simard)

 

Petit-Saguenay

Petit-Saguenay est une municipalité dynamique et accueillante qui vit au rythme du fjord du Saguenay. Les opportunités d’affaires y sont nombreuses en agriculture et dans la mise en valeur des ressources forestières, notamment. La proximité de la nature et un accès abordable à la propriété en font un paradis pour les familles et les jeunes entrepreneurs. C’est une destination touristique prisée, avec une rivière à saumon foisonnante, une plage spectaculaire sur le fjord et plusieurs offres d’hébergement à l’accueil unique et chaleureux.

 

Offre d’emploi 

La MRC recrute!

Vous souhaitez contribuer à la protection des cours d'eau, à l'aménagement durable du territoire et à la préservation de nos ressources naturelles?

Nous sommes à la recherche d'un technicien ou d'une technicienne aux cours d'eau, en bâtiment et en environnement pour participer à des projets essentiels pour notre milieu et améliorer la qualité de vie de nos citoyens.

Joignez-vous à l'équipe de la MRC du Fjord-du-Saguenay et évoluez dans un environnement stimulant où le respect et le travail d'équipe sont au cœur de notre réussite.

Prêt à relever un nouveau défi? Consultez l’offre complète dans notre section Carrières et postulez dès aujourd’hui.

 

 

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