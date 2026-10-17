Circulation modifiée à Arvida en raison de travaux

Le boulevard Mellon en direction nord sera fermé entre les rues Saint-Denis et De La Salle jusqu'au 23 octobre en fin de journée pour des travaux de pavage. La rue De La Salle sera elle aussi fermée en direction est, entre le boulevard Mellon et la rue Hocquart.

Pour la prochaine semaines, la circulation sur le boulevard Mellon sera déviée à contresens sur les voies en direction sud entre la rue du Pavillon-Mellon et la rue De La Salle indique la Ville de Saguenay. Sur la rue De la Salle, la circulation sera elle aussi dirigée à contre-sens en direction ouest, entre le boulevard Mellon et la rue Hocquart.

Il sera toujours possible d'accèder aux commerces du secteur comme l'épicerie IGA, la pharmacie et la banque grâce au détour des rues De La Salle, Gilbert et Vaudreuil.

Les automobilistes sont invités à faire preuve de prudence et à suivre la signalisation en place dans cette zone pour les prochains jours.