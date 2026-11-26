L’Équipe du Renouveau Démocratique (ERD) a tenu mercredi son assemblée générale annuelle à la salle Marguerite-Tellier de Chicoutimi.

Les membres présents y ont fait le point sur les activités du parti, échangé sur ses priorités et rencontré le nouveau conseil d’administration, présidé par Alexis Bédard. La formation politique a réussi à obtenir son quorum, avec plus d’une vingtaine de personnes.

« Il y a 24 personnes qui se sont déplacées pour nous soutenir. Notre nouveau conseil d’administration est presque paritaire. Et nous voulons vraiment devenir optimal dans nos façons de faire, en se dotant d'outils numériques, notamment via l'utilisation de l'Intelligence Artificielle. Donc quand viendra la prochaine campagne électorale, nous serons beaucoup mieux outillés pour faire valoir la pertinence du parti en 2029 ».

Alexis Bédard entrevoit donc l’année 2027 comme une année de transition, alors que l’ERD se doit de moderniser son image, ses idées, et aussi se doter d’outils numériques à la hauteur de l’ère moderne. Alexis Bédard croit aussi que le maire actuel de Saguenay, Luc Boivin, l’a eu un peu trop facile depuis son accession au pouvoir, il y a un an.

« Ça a été facile, je dirais pour M. Boivin, la première année. Il n'y a pas eu vraiment d’opposition. C'est vrai que ça semble mieux aller…mais je crois aussi que peu importe qui aurait gagné à l’élection de novembre 2025, ça n’aurait pas pu être pire que lorsque Mme Dufour était en poste ».

Dans son allocution aux gens présents mercredi, Alexis Bédard a rappelé la pertinence d’un parti politique sur la scène municipale et présenté les prochaines étapes. En ce qui a trait au nouveau CA, il est formé par neuf personnes, où on retrouve six administrateurs. L’ex-conseiller municipal de Saguenay, Marc Bouchard, figure parmi ces derniers.