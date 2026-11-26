L’initiative citoyenne « Distille ton sapin » invite pour la deuxième année consécutive les citoyens de la région à donner leur sapin dans le but d’en produire des huiles essentielles. Les fioles seront revendues et serviront à financer des repas pour les personnes en situation d’itinérance.

Initialement lancé dans les arrondissements de Chicoutimi et de La Baie, le projet s’étend maintenant jusqu’à Jonquière pour couvrir tout le territoire de Saguenay. Les fonds seront reversés au service de travail de rue de Chicoutimi, de Jonquière et au Centre de ressource alternative en santé mentale, Le Phare à La Baie.

Il y a deux ans, le président et directeur des opérations de l’entreprise de fabrication d’alambics, Al Chemia, Benoît Roger a décidé de s’associer à une cause : « Plutôt que de récupérer le sapin des gens et de leur donner les huiles directement, on a décidé de les vendre au profit de ceux qui travaillent pour les oubliés de Noël », confie-t-il. Il avait lancé l’évènement il y a une dizaine d’années à la distillerie de la Coopérative forestière de Ferland-Boileau. Ceux qui le souhaitaient pouvaient recycler leur sapin tout en apprenant le fonctionnement d’une distillerie.

Pour la directrice générale du Centre Le Phare, Faustine Passeau, l’initiative apporte bien plus que des repas : « Ça nous apporte de la visibilité, puis ça fait de la sensibilisation, c'est pour ça qu'on a voulu inclure aussi les organismes de travail de rue. Ça nous permet de travailler sur la stigmatisation aussi », témoigne-t-elle.

L’entreprise invite la population à venir déposer son sapin de Noël directement à sa porte le 4 janvier, pour le distiller. Les fioles d’huiles essentielles seront ensuite revendues au prix de 10 dollars. « On va mettre à profit les équipements qui me servent à la recherche et à la formation pour soutenir les oubliés de Noël », affirme M. Roger.

Le directeur d’Al Chemia cherche également à récupérer les invendus des pépinières et autres commerçants pour augmenter la production d’huile tout en recyclant les conifères.

Ceux qui souhaiteront se procurer de l’huile essentielle de sapin pourront le faire le 10 janvier, au même endroit, où ils pourront découvrir tout le procédé de distillation lors d’un évènement convivial.

Un besoin grandissant

L’initiative lancée pour la première fois l’année dernière a rapporté plus de 700 dollars. Cette somme a pu financer les repas de toutes les personnes en situation d’itinérance accompagnées par le centre Le Phare de La Baie sur l’année entière. Pour Chicoutimi, le montant n’a pas suffi à couvrir l’année. Cet hiver, les trois organismes espèrent pouvoir récolter environ 2 000 $.

Chaque fiole vendue permet d’acheter des cartes-repas dans les soupes populaires des trois arrondissements. « Nous on achète des cartes, puis on va les distribuer aux personnes en situation d'itinérance. Comme ça, elles peuvent aller manger gratuitement avec leur carte, c'est pour ça qu'on dit qu’une fiole d'huiles essentielles de sapin, c'est 10 repas », explique Faustine Passeau.

Elle ajoute que chacun des trois organismes prend une partie de l’argent récolté en fonction de ses besoins. « On s'entend qu'à Chicoutimi, c'est malheureusement un phénomène grandissant aussi, avec quand même une grande population. Donc j'avais dû prendre 200 dollars puis j'avais laissé 500 dollars au travail de rue parce qu'il y a quand même beaucoup plus de besoins sur le secteur de Chicoutimi. »

Manque de financement

Si cette initiative est aussi importante pour les organismes, c’est parce que l’enveloppe des gouvernements n’est pas suffisante pour acheter des repas à leurs patients. « En fait, dans nos financements, on n'a pas d'enveloppe pour financer les repas. Cette initiative de Benoît vient combler un manque. Oui, ça ne répond pas aux besoins totaux, mais avant, on n'avait tout simplement rien », fait savoir Mme Passeau.

Elle explique que cette initiative permet de faire d’une pierre deux coups. Les cartes achetées par les trois organismes permettent aux soupes populaires des arrondissements d’avoir un fonds de roulement pour financer la production de leurs repas : « C'est une petite somme, ça peut paraître anodin, mais comme les soupières, on a zéro budget ou très peu de budget, donc quand on arrive à 500 $ de cartes vendues à Chicoutimi, puis à 200 $ de vendu à La Baie, ça leur fait un fonds de roulement quand même, mine de rien. »

Le manque de financement ne se fait pas sentir que pour les repas. La directrice générale du centre Le Phare rapporte qu’actuellement, l’enveloppe qu’elle reçoit de la part des gouvernements ne couvre que la moitié des besoins réels de l’organisme. « On a une halte de chaleur pour les personnes en situation d'itinérance et on aimerait ça l'ouvrir tout l'hiver, mais on ne peut pas parce qu'on n'a pas les moyens. Donc ce sont vraiment les besoins de base des personnes en situation d'itinérance où nos budgets ne sont pas encore à la mesure du besoin », dit-elle.

Dans la buanderie du centre où les personnes en situation d’itinérance peuvent venir faire un brin de toilette, les produits d’hygiène proviennent de dons, « parce que ça, c'est pareil, je n'ai pas le budget pour les acheter », déplore la directrice.

Elle ajoute que le manque d’argent pousse souvent les organismes à couper des postes de ressources humaines : « C’est sûr qu'on le voit bien dans les budgets du fédéral et du provincial, il y a des montants qui descendent ». La directrice ne perd pas espoir et espère voir venir le changement avec le nouveau gouvernement péquiste.

Des services complémentaires

Si cette initiative permet de financer des repas, les missions des trois organismes sont bien différentes. « Le travail de rue s'assure que la personne a de quoi manger, elle a de quoi dormir, elle est équipée quand même pour ne pas avoir froid la nuit. Ce sont les besoins de base qui sont répondus par les travailleurs de rue », explique Mme Passeau.

Les arrondissements de Jonquière et Chicoutimi ont chacun un service de travail de rue. À La Baie, c’est un travailleur de rue de Chicoutimi qui se déplace deux jours par semaine en raison d’un nombre moins élevé d’itinérants.

« Nous, au Phare, on a un lit itinérance où on peut accueillir les itinérants pendant 30 jours, donc pendant 30 jours, on va travailler avec eux une possibilité de relocalisation », explique la directrice. Avec la crise du logement qui sévit en ce moment dans la région, il est de plus en plus difficile pour le Phare de trouver des logements pour ses patients. « Avant, en 30 jours, on arrivait à trouver une chambre, maintenant, on n'arrive plus à trouver. Donc souvent, on les emmène à la maison des sans-abris, mais au moins pendant 30 jours, ils ont été dans un environnement où ce n'est pas un environnement rempli d'itinérance », confie Mme Passeau.

Le Centre spécialisé en santé mentale possède aussi des appartements supervisés depuis l’année dernière. Sur les 17, ce sont 7 appartements qui sont dédiés aux personnes en situation d’itinérance. Selon la directrice, la santé mentale et l’itinérance sont de plus en plus complémentaires, ce qui pousse le centre à développer son expertise dans ce domaine : « On n'est plus juste avec des personnes qui sortent des psychiatries et qu'on va accueillir. On est vraiment sur des profils multifactoriels comme itinérance, santé mentale et dépendance », explique-t-elle.

Le Phare envisage de construire de nouveaux appartements, mais le budget n’est pas au rendez-vous. « Il y a des besoins, effectivement, mais il n'y a pas d'argent. C'est toujours le problème », déplore Mme Passeau.