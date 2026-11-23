Les avocats de l’ancienne mairesse de Saguenay, Julie Dufour, ont déposé jeudi dernier leurs arguments écrits devant la Cour d’appel du Québec afin de contester sa condamnation pour manœuvre électorale frauduleuse.

L’affaire remonte à 2024, alors que Julie Dufour faisait face à trois chefs d’infraction déposés par le Directeur général des élections du Québec, à la suite de plaintes formulées par trois anciens candidats à la mairie de Saguenay.

En 2025, l’ex-mairesse a été reconnue coupable dans l’un de ces dossiers, soit celui concernant l’ancien député Serge Simard. Cette condamnation entraîne une inhabilité de cinq ans, période durant laquelle elle ne peut ni voter ni occuper une fonction élective. Julie Dufour avait toutefois été acquittée dans les deux autres causes visant l’ancien conseiller municipal Jean-Marc Crevier et l’ex-candidate à la mairie Jacinthe Vaillancourt.

Dans le mémoire soumis à la Cour d’appel, l’un des avocats de l’ancienne élue soutient que le juge de première instance aurait commis une erreur en déclarant sa cliente coupable sans exiger la preuve formelle d’une intention coupable, rapporte Radio-Canada. La défense estime ainsi que le jugement devrait être révisé.

Le processus d’appel se poursuivra au cours des prochains mois. Le Directeur général des élections du Québec dispose jusqu’au 22 janvier 2027 pour déposer sa réplique écrite avant que le dossier ne soit entendu par une formation de trois juges de la Cour d’appel.

Si le tribunal conclut que la preuve pourrait effectivement démontrer une intention coupable, mais que l’analyse des faits doit être reprise, il pourrait ordonner la tenue d’un nouveau procès. Une telle décision relancerait alors les procédures judiciaires dans cette affaire qui a marqué la scène politique saguenéenne au cours des dernières années.