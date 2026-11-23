La Cathédrale Saint-François-Xavier de Chicoutimi renouera avec sa tradition du temps des Fêtes en présentant son concert annuel de Noël le samedi 5 décembre prochain à 19 h 30.

Le spectacle, présenté sous la direction artistique du metteur en scène Louis Wauthier, est intitulé « Flocons d’étoiles ». L'événement promet une soirée alliant musique, chant et prestations visuelles.

Il réunira plusieurs artistes et ensembles de la région. Le public pourra notamment entendre Le Chœur d’Elles, Le Chœur Euphonie, l’Ensemble à cordes du Conservatoire de musique de Saguenay et la Chorale multiculturelle du Saguenay−Lac-Saint-Jean. L’Académie de danse du Saguenay participera également à la production. Des prestations du baryton Philippe Bolduc et de l’organiste Céline Fortin, titulaire des grands orgues de la cathédrale, viendront compléter la programmation.

Au-delà de son volet artistique, le concert représente l’une des principales activités de financement du comité de gestion de la cathédrale. Les sommes recueillies serviront à soutenir les travaux d’entretien et de restauration nécessaires à la préservation de ce bâtiment historique situé au cœur de Saguenay.

Les billets sont offerts au coût de 30 $. Les personnes intéressées peuvent se les procurer par téléphone au 418 549-3212, poste 1, par courriel à l’adresse michele.lavoie.cath@gmail.com, ou encore en personne aux portes de l’église lors des messes dominicales. Des billets pourraient également être disponibles le soir du concert, selon les places restantes.