L’organisme jonquièrois spécialisé en santé mentale, l’Escale, propose une exposition afin de mettre en avant le parcours de jeunes ayant vécu des enjeux de santé mentale. Exposée dans différents lieux publics de Saguenay, « J’aimerais te dire… » est un message d’espoir envoyé à la population.

La bibliothèque de Saguenay, le parc William-Price et le parc de la Rivière-aux-Sables ont tous les trois accueilli les histoires de plusieurs jeunes âgés de 16 à 25 ans. Des textes anonymes accompagnent les clichés des participants exposés sur les panneaux. Ce projet permet principalement aux adolescents et aux jeunes adultes de se confier sur les épreuves qu’ils ont traversées tout en envoyant un message d’espoir à ceux qui prendront le temps d’observer l’exposition.

Certains ont souhaité participer au projet car ils bénéficiaient déjà des services de l’Escale, pour d’autres, c’est grâce à une annonce postée sur les réseaux sociaux qui les invitait à partager leur histoire.

Raconter son histoire de manière anonyme

L’organisme spécialisé en santé mentale s’est associé à une photographe professionnelle pour réaliser les portraits des jeunes. Pourtant, aucun visage n’est associé à un nom ou à une histoire. « Le message étant qu'on ne sait pas ce qui arrive à une personne, on ne peut pas le deviner dans son visage », souligne l’intervenante du volet jeunesse et chargée de projet, Andrée-Anne Ménard.

Selon elle, cette démarche a permis aux jeunes de se confier sans crainte : « Pour la plupart des personnes, ceux qui ont vécu vraiment des choses difficiles, c'était un peu salvateur d'être capable de s'exprimer et de libérer, de sortir de ce qu’ils ont vécu, ça leur a fait du bien et ça leur a amené quand même de la fierté », raconte-t-elle.

Un projet postpandémie

Le projet est lancé un peu après la pandémie, dans un contexte où la santé mentale des jeunes a lourdement été touchée par le confinement. « On avait constaté aussi qu'il y avait vraiment une lacune au niveau de la santé mentale, surtout chez les jeunes qui avaient été beaucoup isolés, beaucoup de montée d'anxiété », confie Andrée-Anne.

L’exposition est en réalité la finalité d’un projet beaucoup plus grand. De nombreux autres ateliers destinés aux jeunes ont vu le jour dans le cadre du programme Rebondir : « On en a un qui parle d'anxiété, un qui parle de gestion des émotions, des relations. On en a 8 au total qu'on donne dans différents établissements scolaires encore aujourd'hui. »

Les étudiants du Cégep de Jonquière peuvent assister à ces ateliers sur l’heure du midi tandis que ceux du CFGA peuvent y participer en soirée.

Le manque de subventions n’épargne personne

Si le communautaire peine à joindre les deux bouts, l’Escale ne fait pas exception : « Là présentement, on n'a plus de subventions pour ce projet-là. Pourtant on trouve ça pertinent, qu'il reste en vie, puis qu'on le garde vivant. Pour le moment on continue à le donner, mais on ne sait pas si on va réussir à le pérenniser », s’inquiète l’intervenante jeunesse.

Selon elle, le besoin est bien présent. L’organisme fait des efforts pour répondre à toutes les demandes, même si le manque de ressources se fait ressentir : « Je te dirais que c'est assez rempli, mais tu sais, en étant dans le communautaire, on essaie d'être le plus flexible possible, puis au moins de rencontrer la personne quelques fois », explique Andrée-Anne.

L’Escale réfléchit sans cesse à monter de nouveaux projets pour bénéficier de nouvelles subventions et continuer à répondre aux besoins. « Là on a commencé un nouveau projet qui est pour les personnes issues de l'immigration, qu'on donne actuellement en francisation au CFGA », indique Andrée-Anne.

Lors des ateliers, l’organisme aborde les thèmes du droit, des lois, de la sécurité avec les nouveaux arrivants. « On aborde le stress administratif qui peut les accompagner dans les démarches, comment gérer le stress, les deuils qu'on peut rencontrer dans l'immigration. Ce sont tous des termes qui devraient être abordés de base avec les personnes qui arrivent ici », avance Andrée-Anne.

L’organisme propose ces ateliers depuis la rentrée dernière. « C'est très bien reçu, les élèves trouvent ça super pertinent tout ça, mais encore là, c'est une question de savoir si on va pouvoir le poursuivre ou non ? », s’inquiète-t-elle.