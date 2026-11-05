Deux messes en hommage aux défunts à Jonquière

Près de 1 000 personnes sont attendues ce dimanche pour une messe en hommage aux défunts à l’Église Saint-Dominique. L’église Sainte-Famille à Kénogami, qui en accueillera également une, en attend environ 350.

Ce sont deux résidences funéraires de Jonquière qui sont à l’origine de cet événement. Cela fait plus de 20 ans maintenant que la Résidence funéraire du Saguenay organise une messe commémorative chaque année. La résidence Nault et Caron en organise une également depuis 16 ans maintenant.

Cet événement a pour but de rassembler les familles des défunts dans un moment de soutien afin de les célébrer une dernière fois. « Un an après, on a encore de la souffrance, on a encore de la peine, donc c'est venir pleurer, c'est venir rire, c'est venir se souvenir de ce qu'était la personne chère qui est décédée », explique la directrice de la résidence Nault et Caron, Audrey Gravel.

« Moi, je sens la responsabilité de partager une partie de ce dont on est témoin pour tenter de rejoindre les cœurs », confie la directrice de la Résidence funéraire du Saguenay, Brigitte Deschênes. Celle-ci précise que les rituels funéraires ne sont pas toujours religieux et qu’ils ne se déroulent pas toujours dans une église.

La messe organisée par la Résidence funéraire du Saguenay aura pour thème « les sans voix », afin de rendre hommage aux proches qui n’ont pas pu exprimer leur peine, ou encore aux défunts qui n’étaient pas entourés lors de leur décès.

« Aujourd’hui, on a tendance à vouloir individualiser la mort. Sauf que la personne qui a ce lien-là avec nous n'est pas notre propriété privée, elle a fait partie aussi d'une famille, d'une communauté. Cette année, on a choisi de parler au nom de ces gens-là à qui on ne donne pas accès, au nom des protégés », explique Mme Deschênes.

Lors de chacune des messes, plusieurs textes seront lus par les membres des résidences funéraires. Ils seront accompagnés de musiciens. Un cadeau comme une plante ou une pierre avec un message sera également remis aux familles présentes et un mot en hommage aux vétérans sera prononcé au début de la messe.

Chaque résidence funéraire a prévu une décoration en lien avec le thème qu’elle a choisi. Pour les « sans voix », l’église Saint-Dominique sera décorée de lampions et de feuilles d’automne. « Il va y avoir un lampadaire, il y a des vêtements qui vont être accrochés dessus », ajoute Mme Deschênes.

De son côté, la résidence Nault et Caron a misé sur de vieilles valises et un grand tapis blanc pour illustrer son thème « Le plus beau voyage, l’aventure humaine ».

Ce sont les familles des défunts qui sont invitées en premier lieu à assister à la messe commémorative, mais les portes de ces deux églises restent ouvertes à la population qui souhaite s’y joindre.

La messe de la résidence funéraire du Saguenay aura lieu le dimanche 8 novembre à 10 h 30 à l’Église Saint-Dominique. Celle de la résidence Nault et Caron se déroulera à l’Église Sainte-Famille à 9 h 30.