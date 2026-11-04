L’UQAC et Saguenay s’unissent pour éclairer les décisions municipales

L’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) et la Ville de Saguenay unissent leurs forces pour créer le Conseil scientifique de Saguenay, une nouvelle structure visant à rapprocher les connaissances universitaires des besoins concrets du milieu municipal.

Déployée sous le nom de TERRALAB-UQAC, l’initiative se veut le début d’un rapprochement entre la recherche et l’administration municipale. Son appellation s’inspire des concepts de « territoire » et de « laboratoire vivant ». L’objectif est d’appuyer la prise de décision publique, de favoriser le développement durable du territoire et de stimuler l’émergence de projets de recherche, d’innovation et de formation en lien avec des enjeux ciblés par la Ville.

Le nouveau conseil permettra également de mobiliser l’expertise des chercheurs de l’UQAC afin de répondre à des problématiques municipales. Se faisant, l’initiative accordera une place importante à la formation de la relève. Les défis soulevés par la Ville pourront ainsi servir de point de départ à des stages, des mémoires, des thèses ou encore à des projets de recherche appliquée.

« Cette initiative s'appuie sur une relation de collaboration déjà bien établie entre l'UQAC et la Ville de Saguenay. TERRALAB-UQAC nous permettra de passer à une nouvelle étape en structurant la mobilisation de nos expertises autour des priorités du territoire. En créant cette interface permanente entre le milieu municipal et l'Université, nous favorisons l'émergence de projets porteurs tout en multipliant les occasions de formation, de recherche et d'innovation », a souligné le vice-recteur à la recherche, à la création et à l’innovation, Luigi Bouchard.

Selon l’université, la création du Conseil scientifique de Saguenay s’inscrit dans un mouvement amorcé en 2021 par le scientifique en chef du Québec afin d’encourager les municipalités à intégrer davantage les connaissances scientifiques à leurs processus décisionnels.

« Je suis fier d’officialiser un véritable travail d’équipe avec l’UQAC. Cette université a le réseau et l’expertise pour accompagner la Ville sur des mandats précis, et c’est déjà le cas. Avec ce conseil scientifique, on crée un écosystème solide qui jumelle l’expertise des professeurs à celle de nos services. Pour une métropole comme Saguenay, pouvoir appuyer ses démarches sur un avis indépendant et factuel, c’est un gage de crédibilité. Les décisions demeureront politiques, mais elles seront mieux éclairées », a conclu le maire de Saguenay, Luc Boivin.

L’UQAC et la Ville de Saguenay prévoient un déploiement progressif de TERRALAB-UQAC jusqu’en 2029. Cette période servira à établir la gouvernance du conseil, les modalités de participation et les mécanismes de mobilisation de l’expertise scientifique afin d’assurer une collaboration durable adaptée aux besoins du territoire.