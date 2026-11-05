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Plus de signalements en CHSLD, plaide un coroner

Le 05 novembre 2026 - Modifié à 10 h 48 min
Par Olivier Claveau - CKAJ

Après la mort accidentelle de deux femmes dans un CHSLD de Chicoutimi-Nord, le coroner Daniel Riverin insiste qu’il faudrait plus de signalements envers les événements de maltraitance.

Radio-Canada rappelle qu’en décembre 2025, deux femmes, une de 87 ans et l’autre de 91 ans, sont décédées à quelques jours d’intervalles dans des circonstances similaires. Dans les deux cas, les femmes ont subi une fracture à la hanche après une bousculade avec une autre personne résidente présentant des troubles neurocognitifs majeurs. Les troubles cognitifs de chacun des aînés impliqués ont permis au Service de police de Saguenay (SPS) de conclure que personne ne peut être tenu criminellement responsable dans ce dossier. Pour sa part, le rapport du coroner relate que des dizaines d’actes de maltraitance entre usagers ont été répertoriés dans cette unité entre avril 2024 et août 2026. 

Pour éviter des événements similaires, le coroner Riverin a tenu à formuler plusieurs recommandations afin de prévenir la maltraitance. À Santé-Québec-Saguenay-Lac-Saint-Jean – Université, M. Riverin recommande de renforcer l’importance de signaler les différentes situations de maltraitances au sein du personnel en CHSLD.

De plus, le coroner rapporte une méconnaissance du processus de signalement chez les proches des aînées décédées. Du travail en amont devrait également être effectué par le personnel, selon le représentant du personnel paratechnique, auxiliaire et de métier de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), Guillaume Clavette. Ce dernier demande finalement à Santé-Québec de revoir ses ratios pour s’assurer que la qualité des services est maintenue.   

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