Saint-Félix-d’Otis recule et restera dans l’organisation

La municipalité de Saint-Félix-d’Otis recule finalement sur ses intentions de quitter le service d’incendie du Bas-Saguenay et s’engage à renouveler sa participation dans l’organisation pour les cinq prochaines années.

Radio-Canada rappelle qu’en septembre dernier, la municipalité avait menacé de quitter la Régie intermunicipale de sécurité incendie du Fjord (RISIF), alors qu’elle trouvait la répartition des coûts inégale entre les cinq municipalités de la RISIF.

La décision de rester dans la Régie intermunicipale a été prise lundi soir lors d’une séance du conseil municipal, où le maire de Saint-Félix-d’Otis, Pierre Deslauriers, a proposé un pacte avec la RISIF pour une période de cinq ans sous réserve de la négociation, de la conclusion et de l'approbation des documents contractuels requis. Une proposition qui a été acceptée à l’unanimité par les conseillers.

La nouvelle entente souligne que 27% du coût total de la Régie devra être assumé par les cinq municipalités, même si Saint-Félix-d’Otis exigeait 30% au départ. Selon le maire Deslauriers, l’entente est gagnante-gagnante pour toutes les municipalités.

L’entente inclut également l'exploitation d'un maximum de deux casernes et demie sur son territoire, soit l’une à Saint-Félix-d’Otis et l’une à L’Anse-Saint-Jean ; une solution faisant partie du nouveau schéma de couvertures de risques. Le camion-citerne sera pour sa part posté dans le garage municipal d’une autre municipalité. Mentionnons finalement que les quatre autres municipalités devront accepter la nouvelle entente, comme le confirme le président de la RISIF, Hervé Simard.