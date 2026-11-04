Saguenay présente son PTI : cap sur le maintien des actifs

La ville de Saguenay présentait mardi son Plan triennal d’immobilisations (PTI) 2026-2029. Un plan qu’on dit à la fois responsable et axé sur des investissements concrets pour les citoyens.

L’administration du maire Luc Boivin vise notamment le maintien des actifs (dans une proportion de 85% ajoute le président d’arrondissement jonquiérois Carl Dufour), tout en tentant d’aller chercher ce qu’on appelle “de la nouvelle richesse”, et de nouveaux revenus qui donneront à la ville “les moyens de ses ambitions”.

Aussi, selon les prévisions, l’endettement de la ville devrait diminuer au cours de chaque année de ce plan triennal. La directrice générale, Geneviève Girard, insiste sur l’importance de placer le citoyen “en haut de l’organigramme”, au-dessus du conseil municipal de la ville de Saguenay. C’est pourquoi elle annonce notamment la création d’un bureau de l’expérience citoyenne.

Un directeur sera nommé à la tête de ce bureau, et devra s’enquérir de ce qui se fait ailleurs dans d’autres municipalités à travers le Québec pour développer ensuite une expertise qui sera propre à Saguenay. Les ressources actuelles au sein de l’organigramme seront optimisées, tout en y ajoutant huit nouvelles ressources.

Mme Girard ajoute que dans l’optique qu’à Saguenay “on ne regarde pas le train passer, on embarque dedans”, trois de ces nouvelles ressources seront consacrées au développement de l’Intelligence Artificielle (IA) pour la mettre au service de la ville.

Le maire Luc Boivin renchérit en précisant que l’IA sera mise à contribution à différents niveaux, que ce soit notamment dans le déneigement, l’aqueduc, les problématiques de circulation et le plan sur l’environnement. “On assistera à du développement de modèles qui seront ensuite appliqués là où le besoin s’en fera sentir”, d’ajouter le maire.

Investissements

Côté investissements en 2027, qui totalisent 128 280 000 $, on retrouve parmi eux la Place du citoyen qui se verra dotée d’une revitalisation et d’un réaménagement, le tout incluant un nouvel écran. Coût de la facture: 600 000 $. La déconstruction du stationnement derrière le Carrefour Racine (2 M$), la requalification de l’église Saint-Édouard en bibliothèque (3,2 M$), le remplacement du système de facturation désuet d’Hydro-Jonquière (3,8 M$), et le développement du parc industriel de la Pinède (4 M$) ont officiellement été présentés.

Du côté des projets à réalisation conditionnelle, notons la mise en place d’une solution permanente pour éliminer les PFAS à La Baie. La ville compte y injecter 5 M$, sur un montant total de 215 M$. Ajoutons que 19 projets, figurant sur ce PTI, sont conditionnels quant à leur réalisation s’ils obtiennent une subvention fédérale ou provinciale.

Asphaltage

On confirme par ailleurs que 51 km d’asphaltage seront complétés d’ici peu, le tout étant à ce jour le plus grand nombre de kilomètres jamais réalisés en un an. Luc Boivin explique la collaboration de Dame Nature à cet effet, les conditions météo permettant d’asphalter davantage.

Du jamais vu

Lors de l’adoption du PTI en séance extraordinaire, le “vétéran” conseiller Jacques Cleary a tenu à dire qu’en 29 ans de mandats comme échevin, il n’avait jamais vu une telle concertation autour de la création d’un tel plan. Il a donc tenu à saluer le travail collectif de tous qui ont été mis à contribution pour la réalisation de l’exercice, incluant les élus pour qui c'était "une première".

Une affirmation qui rejoint celle du président d’arrondissement Carl Dufour qui, il ya quelques semaines, avait déclaré que c’était la “1e fois de sa vie” qu’on l’impliquait dans la conception d’un triennal, alors qu’auparavant on lui présentait ça “sur le coin d’une table”.