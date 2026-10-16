Une semaine pour sensibiliser la population au TDL

TDL Saguenay–Lac-Saint-Jean invite la population à se mobiliser du 19 au 25 octobre prochain à l’occasion de la Semaine de sensibilisation au trouble développemental du langage (TDL). Plusieurs activités, telles que le Squat-O-Thon, seront organisées afin de mieux faire connaître ce trouble, encore trop méconnu.

Des membres de l’organisme se déplaceront dans les écoles pour sensibiliser les jeunes au TDL, favoriser la compréhension de ce trouble et encourager ceux qui vivent avec celui-ci à croire en leur potentiel et en leur avenir. Plusieurs municipalités de la région se joindront également à la mobilisation par des publications sur les réseaux sociaux et l’illumination de ponts et de bâtiments en jaune et en mauve, les couleurs du TDL.

Squat-O-Thon

Le samedi 24 octobre, l’activité de financement Squat-O-Thon sera de retour. L’événement se déroulera de midi à 16 h au CrossFit 2342, situé au 3847, rue Colbert, à Jonquière (G7X 0E6).

L’objectif est simple : chaque squat réalisé représente une occasion d’amasser des fonds pour soutenir les activités offertes aux membres de l’organisme.

Il est également possible de soutenir la mission de l’organisme en sollicitant des commandites auprès de son entourage ou en contribuant financièrement à l’événement.

Trois formes de participation sont proposées : les entreprises peuvent soutenir l’événement par une commandite, tandis que les participants sont invités à réaliser des squats et à solliciter des dons auprès de leur entourage. Les personnes qui ne peuvent pas participer physiquement peuvent également contribuer en encourageant les participants par l’achat de squats au coût de 1 $ chacun.

Un trouble qui touche 7 % de la population

Le TDL est un trouble neurodéveloppemental qui touche 7 % de la population. Il affecte l’acquisition et l’utilisation du langage, tant à l’oral qu’à l’écrit, et peut avoir des répercussions importantes sur les apprentissages, les relations sociales, la confiance en soi et l’intégration professionnelle.

Bien qu’il soit présent tout au long de la vie, le TDL demeure méconnu. La sensibilisation est donc essentielle pour favoriser une meilleure compréhension, réduire les préjugés et permettre aux personnes vivant avec un TDL de prendre pleinement leur place dans la société.

Les sommes recueillies permettront de soutenir les activités de socialisation, de développement de l’autonomie et d’épanouissement proposées aux personnes vivant avec un TDL.