Le Berlioz: une institution ferme ses portes à Jonquière

La dernière des discothèques au centre-ville de Jonquière, le Bar le Berlioz Night Club, selon sa présente appellation, cessera ses opérations le 31 octobre prochain. Celui qui est propriétaire de l’établissement depuis près de 25 ans, Roger Labrecque, en a d’ailleurs fait l’annonce sur ses réseaux sociaux dimanche.

Ce dernier explique qu’à l’aube de ses 55 ans, il désire se retirer du monde de l’hôtellerie et se consacrer ainsi davantage à sa famille. Mentionnons que la discothèque, lieu de rencontres et de divertissement, a été fondée en 1992. Roger Labrecque s’est porté acquéreur de l’édifice moins de dix ans plus tard.

Au fil des décennies, le Berlioz, aussi appelé le "Berlioz Dancing" dans les années 2000, aura dû aussi se réinventer afin de pouvoir continuer de fidéliser sa clientèle. Qu’on pense aux 5 à 7 style piano bar, formule mise en place avant les soirées de danses, puis les soirées musicales thématiques qui ont été instaurées au fil des ans, notamment les partys latinos, rock, et même certaines soirées de danses en lignes, qui y ont connu un grand succès.

Mentionnons plusieurs disc-jockeys de la région qui y ont fait leurs armes, tels Vandal Girard, Claudio Ambesi et Carl Brindle, et plus récemment la dj Marie-Pier Lessard, “DJ MP”, alors que certains dj’s de la métropole montréalaise ont eu l’occasion d’y performer lors de soirées spéciales. Plusieurs couples doivent aussi au Berlioz le début de leur histoire, comme en ont témoigné certains.

D’autres appréhendent toutefois cette autre fermeture de commerce sur la rue St-Dominique. Voulant se montrer rassurant face à cette crainte, Roger Labrecque ajoute mettre en vente le mythique lieu de rassemblement, espérant du coup que de nouveaux propriétaires sauront lui assurer sa continuité et sa pérennité.

Les clients passés et présents du Berlioz disposent donc des trois derniers samedis d’octobre pour dire un “au revoir” à la discothèque, qui cessera donc ses opérations le samedi 31 octobre avec un party d’Halloween, l’admission étant gratuite.