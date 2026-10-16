Une usine de «fer propre» bientôt présente au port de Saguenay

L’entreprise américaine Electra a un projet d’usine de production de «fer propre» qui pourrait se matérialiser à Saguenay. Il ne manque qu’une autorisation de bloc énergétique de la part d’Hydro-Québec pour que l’entreprise du Colorado puisse s’installer dans la région.

Selon Radio-Canada, cette information a été dévoilée par le site Carrefour Lobby Québec, où toutes les entreprises doivent s'inscrire pour faire des démarches auprès des élus. Il est écrit sur le site que l’entreprise souhaite explorer les possibilités de financement et d'investissement pour la construction d'une usine de fer propre au Port de Saguenay. Pour l'obtention du bloc énergétique, le mandat de la lobbyiste Déborah Levy, de la firme Maple Leaf Strategies, comporte des discussions en vue de l'obtention de ce dernier. Il couvre la période du 24 septembre 2026 au 7 février 2027. Pour le moment, ni Hydro-Québec ni le port de Saguenay ne souhaitent commenter la situation pour le moment, alors que l’entreprise américaine a fait savoir au média d’état qu’il n’y aura aucun commentaire.

De plus, Electra, qui compte parmi ses conseillers stratégiques le PDG d’ELYSIS, François Perras, souligne sur son site Internet qu’elle a développé un procédé pour créer du «fer propre», soit un fer créé avec de l’électricité, et non avec du charbon ou du gaz naturel. L’entreprise précise que ce nouveau procédé permet au minerai d’être dissous dans une solution acide qui sépare les composés. Les particules de fer se déposent ensuite sur des plaques métalliques à l’aide du courant électrique. Le fer qui est produit aurait une pureté de 99%, témoigne l’entreprise. Ce fer peut ensuite être transformé en acier ou utilisé dans des batteries ou des aimants.

Malgré un procédé détaillé, rappelons qu’aucune usine ne pourrait s’installer au port de Saguenay au moment d’écrire ces lignes, alors que des travaux sont en cours sur le port et à la zone industrialo-portuaire.