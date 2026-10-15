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Nouvel appel à tous de la SQ pour un adolescent disparu

Le 15 octobre 2026 - Modifié à 08 h 54 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

La Sûreté du Québec relance un nouvel à tous à la population dans le but de retrouver un adolescent disparu.

Jason Gaudreault- Girard, 16 ans, de Roberval, a été vu pour la dernière fois le 5 octobre dernier dans un commerce situé dans la communauté de Mashteuiatsh. Il circulait à pied et pourrait être accompagné d’un ami. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

La SQ publie depuis mercredi après-midi une photo plus récente de l’adolescent pour maximiser les résultats de recherches, photo qu’on peut consulter avcec ce texte. Jason Gaudreault-Girard mesure 1,57 m (5 pi 2 po), pèse 42 kg (95 lb), a les cheveux châtains et les yeux pers. La dernière fois qu’il a été vu, il portait un coton ouaté noir, un pantalon de travail bleu de marque Big Bill ainsi qu’une casquette noire.

Toute personne qui apercevrait Jason Gaudreault-Girard est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retrouver cette personne peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la SQ au 1 800 659-4264.

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