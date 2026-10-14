Actualités

 Temps de lecture : 41s

Parachute Horizon ferme définitivement ses portes

Le 14 octobre 2026 - Modifié à 14 h 49 min
Par Charles-Antoine Desmeules - Journaliste

L’école de parachutisme Parachute Horizon, située à Alma, ferme définitivement ses portes, faute d’avoir trouvé un acheteur. L’entreprise, qui était la seule école de parachutisme de la région, devra ainsi vendre ses actifs après 24 ans d’existence.

Il y a quelques mois, le fondateur, Pierre Boivin, croyait être en mesure de trouver un acheteur pour assurer la relève de l’école, mais ses démarches n’ont pas abouti.

Parachute Horizon se départira de ses actifs au cours des prochains mois, notamment de son avion, d’un hangar situé à Saint-Honoré et de l’ensemble de ses équipements de parachutisme.

« On a tout essayé. On était prêt à fournir de la main-d’œuvre pour la première année. On ne laissait pas l’acheteur seul. On l’accompagnait, mais ça n’a pas marché », a indiqué M. Boivin lors d’une entrevue accordée au Quotidien.

La fermeture laisse ainsi un vide dans l’offre de sports aériens au Saguenay–Lac-Saint-Jean et obligera les amateurs de parachutisme à se déplacer à l’extérieur de la région pour pratiquer leur activité.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Actualités

Intercar souhaite mettre fin à la ligne entre Chibougamau et Saint-Félicien
Publié à 12h09

Intercar souhaite mettre fin à la ligne entre Chibougamau et Saint-Félicien

Le transporteur Intercar a déposé une demande auprès de la Commission des transports du Québec afin de mettre fin à la ligne d’autobus reliant Chibougamau à Saint-Félicien. L’achalandage ne serait pas au rendez-vous depuis plusieurs années, ce qui nuirait à la rentabilité du service. C’est ce qu’a révélé Radio-Canada ce matin, ...

LIRE LA SUITE

Actualités

Un dernier espoir pour la coopérative de logement La Solidarité
Publié à 11h55

Un dernier espoir pour la coopérative de logement La Solidarité

L’entrepreneur du projet La Solidarité a accepté de repousser la date limite de signature du contrat au 28 octobre, permettant à Sonia Côté d’obtenir un sursis. Ces deux semaines devraient permettre à l’organisme d’obtenir un prêt intérimaire dont l’obtention pourra financer le début des travaux. C’est un soulagement pour la ...

LIRE LA SUITE

Actualités

33 000 $ d’amende pour la Ferme A B et G Blackburn inc.
Publié hier à 12h00

33 000 $ d’amende pour la Ferme A B et G Blackburn inc.

La Ferme A B et G Blackburn inc., située au 4353, chemin Saint-Benoît, à Saguenay, a été déclarée coupable de deux infractions à la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE). Elle devra verser une somme totale de 33 864 $. L’entreprise a omis de respecter les conditions de son autorisation environnementale entre le 3 juin et le 16 ...

LIRE LA SUITE

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES

CONSULTEZ NOS ARCHIVES