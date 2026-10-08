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Pas de deuxième tentative pour le ski de fond au Ricochet

Le 08 octobre 2026 - Modifié à 14 h 16 min
Par Olivier Claveau - CKAJ 92,5

Le Ricochet, qui avait accueilli l’hiver dernier quelques pistes de ski de fond, ne retentera pas sa chance avec ce projet pour de multiples raisons.

Selon le Quotidien, l'information a été confirmée par le directeur général et copropriétaire du Ricochet, Stéphane Maltais. Il souligne que le Ricochet a répondu à un certain besoin, avec un achalandage intéressant de plusieurs familles durant les fins de semaine. L’organisation se dit contente d’avoir amené une offre de plus durant l’hiver, tout en offrant un service de location d’équipement.

Toutefois, M. Maltais affirme que le Ricochet a eu beaucoup de difficultés à entretenir ses pistes. En n’étant pas en forêt, Stéphane Maltais affirme qu’ils ont dû fermer à certains moments, tout en essayant de trouver des solutions pour dévier les pistes. 

Le DG s’est également rendu à l’évidence : les fondeurs avaient déjà une forte offre à Saguenay, notamment avec le parc Rivière-du-Moulin et les centres plein air Le Norvégien et le Bec-Scie. Le copropriétaire reconnaît être allé dans un marché qui était déjà bien desservi par ces organismes. Mentionnons que la saison de golf au Ricochet demeure en place durant les prochaines semaines. Au moment d’écrire ces lignes, sa salle de location est toujours disponible pour certaines dates du temps des Fêtes.

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