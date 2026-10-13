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Initiative d’ EURÊKO!: 310 kg de déchets retirés des berges de La Baie

Le 13 octobre 2026 à 09 h 00
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

Dans le cadre la Journée mondiale de la santé mentale, EURÊKO!, un OBNL en environnement, a organisé samedi dernier une activité de nettoyage à la plage de La Baie, près du Pavillon des croisières internationales. Le bilan : 310 kg de déchets ramassés, dont plus de 730 mégots de cigarette.

 

Les personnes participantes ont d’ailleurs récupéré une grande diversité de matières: des structures et morceaux de fer, évoquant le passé et la présence industriels de La Baie, mais aussi de nombreux déchets de consommation courante, notamment des emballages alimentaires et des contenants abandonnés.

EURÊKO! rappelle aussi que malgré la petite taille de certains déchets, ces derniers représentent une source de pollution: les filtres de cigarettes, généralement fabriqués à partir d’acétate de cellulose, peuvent se fragmenter et libérer des substances dans l’environnement. Un seul mégot peut contaminer jusqu’à 500 litres d’eau. Situés directement sur les berges de la rivière Saguenay, ces mégots représentent donc une menace pour les écosystèmes aquatiques, contenant de nombreuses substances chimiques, dont environ 150 sont considérées comme hautement toxiques.

Tenue à dans le cadre de la Journée mondiale de la santé mentale, l’activité visait aussi à favoriser le rassemblement, le mouvement et le contact avec la nature. EURÊKO! remercie par ailleurs les bénévoles et les organismes ayant contribué à cette journée.

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