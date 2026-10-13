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Les rendez-vous sont ouverts sur Clic Santé

La vaccination contre les virus respiratoires débute le 13 octobre

Le 13 octobre 2026 à 11 h 00
Par Charles-Antoine Desmeules - Journaliste

De nombreuses plages horaires seront offertes sur le portail Clic Santé dès aujourd’hui, le 13 octobre, pour prendre rendez-vous afin de se faire vacciner contre les virus qui compliquent la saison froide.

Les rendez-vous pourront être pris à compter du 22 octobre prochain. Santé Québec Saguenay–Lac-Saint-Jean rappelle l’importance de ces mesures, puisque la vaccination contre la grippe et la COVID-19 constitue l’un des moyens les plus efficaces de prévenir les complications graves, les hospitalisations et les décès liés à ces infections.

Se faire vacciner permet non seulement de se protéger, mais aussi de contribuer à la protection de ses proches et des personnes les plus vulnérables.

La vaccination est gratuite pour les personnes âgées de 65 ans et plus, les femmes enceintes, ainsi que les personnes vivant avec le diabète, une maladie chronique, un système immunitaire affaibli ou une maladie du cœur, des poumons ou des reins.

Dès le 13 octobre, plusieurs plages horaires seront offertes sur le portail Clic Santé. Les rendez-vous seront proposés dans une installation près de chez soi, soit dans un point de service local ou dans une pharmacie communautaire.

Virus respiratoire syncytial (VRS)

Les personnes âgées de 75 ans et plus ont également accès gratuitement au vaccin contre le VRS, qui peut être administré en même temps que les vaccins contre la grippe et la COVID-19.

Des rendez-vous sont aussi disponibles depuis le 21 septembre pour immuniser les bébés admissibles contre le VRS. Rappelons que, depuis l’automne 2024, le Québec a mis en place un programme visant à immuniser les bébés contre ce virus. Le médicament est offert à la naissance aux enfants admissibles. Il est également accessible sur rendez-vous pour les enfants qui ne l’ont pas reçu à la naissance.

Au cours des dernières années, ce traitement préventif a démontré une efficacité de près de 90 % pour prévenir les hospitalisations et les visites à l’urgence chez les enfants.

Vérifiez l’admissibilité de votre enfant sur Québec.ca.

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