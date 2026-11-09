Faits divers

 Temps de lecture : 1 min 20 s

Production de faux documents : la ministre de l'immigration « très choquée »

Le 09 novembre 2026 - Modifié à 13 h 42 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Une ancienne employée du ministère de l’Immigration et de l’Intégration du Québec fait face à la justice à la suite d’une enquête menée par le Commissaire à la lutte contre la corruption.

Marilena Ida est accusée d’abus de confiance et de fabrication de faux documents. Selon les conclusions de l’enquête, celle-ci aurait profité de son poste de coordonnatrice par intérim du Programme de l’expérience québécoise (PEQ) pour délivrer plus d’une centaine de faux certificats de sélection du Québec à des candidats qui ne satisfaisaient pas aux critères d’admissibilité du programme. Les gestes présumés seraient survenus entre le 22 août 2016 et le 3 février 2019. 

Rappelons que le PEQ s’adresse aux étudiants étrangers diplômés au Québec ainsi qu’aux travailleurs étrangers temporaires. Il constitue l’une des principales voies d’accès au Certificat de sélection du Québec, un document officiel délivré par le gouvernement provincial qui permet d’amorcer les démarches en vue d’obtenir la résidence permanente au Canada.

Marilena Ida devra comparaître le 10 décembre 2026 au palais de justice de Montréal afin de répondre aux accusations portées contre elle.

La ministre réagit

À la suite d'une enquête de l'Unité permanente anticorruption (UPAC), ayant mené à l'accusation, la ministre de l'Immigration et de l'intégration du Québec, Catherine Gentilcore, s'est dit « très choquée par les révélations ». 

« Cette situation ébranle ma confiance, et je m'attends à ce que toute la lumière soit faite. Immigrer au Québec est un privilège qui ne peut être acheté. L'intégrité du processus d'immigration est non négociable, tout comme la confiance que la population québécoise doit pouvoir y porter. », a déclaré la ministre.

Elle ajoute que, dans les prochains jours, son ministère s'assurera qu'il s'agit d'un cas isolé et que toutes les mesures nécessaires ont été mises en place depuis pour éviter que cela ne se reproduise.

"Je veillerai à ce que le Ministère continue de collaborer pleinement avec les autorités compétentes et soutienne toute démarche visant à assurer l'intégrité de ses programmes. », a conclu la ministre.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Faits divers

Retour de la neige au Saguenay-Lac-Saint-Jean : jusqu'à 20 mm attendus mardi
Publié à 12h00

Retour de la neige au Saguenay-Lac-Saint-Jean : jusqu'à 20 mm attendus mardi

Après une première fine couche de neige observée en octobre, le Saguenay-Lac-Saint-Jean s'apprête à renouer avec des précipitations hivernales plus importantes dès mardi. Selon les prévisions, plusieurs secteurs pourraient recevoir entre 15 et 20 mm de neige au cours de la journée. Dans la région du Saguenay, un mélange intermittent de ...

LIRE LA SUITE

Faits divers

Des CF-18 effectueront des vols d’entraînement en soirée
Publié le 06 novembre 2026

Des CF-18 effectueront des vols d’entraînement en soirée

La 3e Escadre de l’Aviation royale canadienne (ARC) de Bagotville tient à informer la population du Saguenay que des CF-18 effectueront des vols d’entraînement de soirée pour la durée d’un mois. Selon la 3e Escadre, ces entraînements se dérouleront du 9 novembre au 11 décembre prochain. Comme à l’habitude, les vols, qui ont pour but ...

LIRE LA SUITE

Faits divers

Saguenay-Lac-Saint-Jean : deux jeunes en grands excès de vitesses
Publié le 06 novembre 2026

Saguenay-Lac-Saint-Jean : deux jeunes en grands excès de vitesses

Le Service de police de Saguenay (SPS) a procédé à l’interception d’un jeune homme de 18 ans, alors qu’il commettait un grand excès de vitesse (GEV) sur le boulevard Saint-Paul de Chicoutimi. Selon la porte-parole du SPS, Andréanne Nolin, l’interception s’est déroulée en fin de journée jeudi sur l’artère. Des policiers en pleine ...

LIRE LA SUITE

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES

CONSULTEZ NOS ARCHIVES