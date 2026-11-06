Faits divers

 Temps de lecture : 56s

Saguenay-Lac-Saint-Jean : deux jeunes en grands excès de vitesses

Le 06 novembre 2026 - Modifié à 13 h 17 min
Par Olivier Claveau - CKAJ

Le Service de police de Saguenay (SPS) a procédé à l’interception d’un jeune homme de 18 ans, alors qu’il commettait un grand excès de vitesse (GEV) sur le boulevard Saint-Paul de Chicoutimi.

Selon la porte-parole du SPS, Andréanne Nolin, l’interception s’est déroulée en fin de journée jeudi sur l’artère. Des policiers en pleine opération radar ont alors capté le jeune homme, celui-ci conduisant à 143 km/h dans une zone de 70 km/h, soit plus du double de la limite permise. Les policiers lui ont finalement remis une amende de 1 468$ et 14 points d'inaptitude.

Au Lac-Saint-Jean aussi

La Sûreté du Québec (SQ) a pour sa part intercepté le 2 novembre dernier une automobiliste en plein excès de vitesse du côté d’Alma. La conductrice, d’âge mineur, a perdu son permis de conduire après que la SQ l'aient captée vers 23 h 00, alors qu’elle circulait à 184 km/h dans une zone où la limite de vitesse est fixée à 90 km/h, sur l’avenue Du Pont Nord à Alma.

En plus de la perte de son permis, la conductrice s’est alors vu remettre un constat d’infraction de 961 $, incluant les frais applicables. La sanction de 18 points d’inaptitude accompagne la lourde amende. La Sûreté du Québec tient à rappeler que la vitesse est l’une des premières causes de collisions mortelles à survenir sur les routes du Québec.

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