Des CF-18 effectueront des vols d’entraînement en soirée

La 3e Escadre de l’Aviation royale canadienne (ARC) de Bagotville tient à informer la population du Saguenay que des CF-18 effectueront des vols d’entraînement de soirée pour la durée d’un mois.

Selon la 3e Escadre, ces entraînements se dérouleront du 9 novembre au 11 décembre prochain. Comme à l’habitude, les vols, qui ont pour but de maintenir les compétences de nuit des pilotes, seront effectués dans les corridors habituels et devraient se conclure avant 23h.

La Base de Bagotville tient finalement à remercier la population pour sa participation.