Arrêté par les policiers il tente une fuite par la fenêtre du char!

Le Service de police de Saguenay (SPS) a eu la main plutôt heureuse lundi soir à La Baie, alors qu’ils ont procédé à l’interception d’un véhicule et à l’arrestation de deux hommes provenant de l’extérieur de la région. Fait inusité: sentant la soupe chaude, le passager du véhicule a tenté de prendre la fuite par la fenêtre du véhicule malgré la présence “obstruante” du policier près de la portière!

Le tout a débuté vers 20 heures dans l’arrondissement baieriverain, alors que les agents s’aperçoivent qu’un automobiliste vient de commettre un manquement au Code de la sécurité routière (CSR). Ils interceptent alors le véhicule, qui avait à son bord un homme de 20 ans, accompagné d’un quadragénaire.

Soupçonnant la présence de certains éléments douteux à bord du véhicule, les policiers ont alors mené une enquête et posé des questions sur place. C’est alors que le passager a cherché à prendre la fuite par la fenêtre de l’automobile. Les patrouilleurs ont alors mis les deux hommes en état d’arrestation, et ont ensuite saisi des substances à bord de l’automobile.

La porte-parole du SPS, Caroline Darveau, parle de marijuana et de cocaïne dont la teneur et la valeur demeurent inconnues pour le moment, de même que la somme de 11 000 $ en argent. Les deux occupants du véhicule feront pour leur part face à des accusations de possession de drogue dans le but de faire le trafic, de voies de faits contre un agent et d’entrave au travail des policiers, ainsi que de recel d’argent.