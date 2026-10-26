Faits divers

 Temps de lecture : 34s

Ville de Saguenay

Des travaux perturberont la circulation sur le chemin de la Réserve

Le 26 octobre 2026 - Modifié à 14 h 14 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Des travaux de réfection de bordures réalisés par la Ville de Saguenay entraîneront des perturbations à la circulation sur le chemin de la Réserve, dans l’arrondissement de Chicoutimi, du mardi 27 octobre au jeudi 29 octobre.

Le chantier sera situé entre les adresses 1109 et 1145. Les interventions se dérouleront quotidiennement entre 10 h 30 et 16 h.

Afin de permettre la réalisation des travaux en toute sécurité, la circulation sera maintenue en alternance à l’aide de feux de signalisation temporaires. Les automobilistes devront donc prévoir des délais supplémentaires lors de leurs déplacements dans le secteur.

La Ville invite les usagers de la route à faire preuve de prudence à l’approche de la zone de travaux et à respecter la signalisation en place. Un ralentissement de la circulation est à prévoir pendant toute la durée du chantier.

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