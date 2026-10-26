Faits divers

 Temps de lecture : 54s

Une soirée d’Halloween à La Baie force l'intervention de la police

Le 26 octobre 2026 à 15 h 00
Par Émile Boudreau - Journaliste

Une fête d’Halloween organisée dans la salle du Vieux Théâtre de La Baie a donné du fil à retordre au Service de police de Saguenay (SPS) dans la nuit de vendredi à samedi.

Selon les informations rapportées par Radio-Canada, les policiers ont dû se rendre sur place à une dizaine de reprises alors qu’environ 800 personnes participaient à cette soirée costumée réservée aux adultes. La majorité des interventions ont eu lieu à l’extérieur de la salle.

Le SPS indique avoir été appelé pour différentes situations, notamment des bagarres et un délit de fuite. Malgré le nombre d’interventions, aucune arrestation n’a été effectuée au cours de la soirée. Les services ambulanciers ont également été sollicités à plusieurs reprises afin de porter assistance à des personnes présentant des signes d’intoxication.

Du côté de l’organisation, le Vieux Théâtre reconnaît avoir vendu davantage de billets que la capacité autorisée de 600 personnes. Les responsables expliquent toutefois que cette pratique tient compte du roulement habituel des participants au cours de la soirée. Ils assurent qu’un suivi continu a été effectué afin de garantir que le nombre de personnes présentes simultanément dans la salle ne dépasse jamais la limite permise.

Pour assurer la sécurité à l’intérieur du bâtiment, une douzaine d’agents de sécurité étaient déployés durant l’événement. Cette fête d’Halloween en était à sa septième édition. 

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