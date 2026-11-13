Le Pavillon de l’Agriculture premier sur la liste

Le Pavillon de l’Agriculture espère bientôt être rénové grâce au nouveau budget annoncé par le gouvernement fédéral dans le cadre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes. L’infrastructure sportive qui arrive en fin de vie espère bien faire partie des projets sélectionnés par le gouvernement pour obtenir une subvention.

Une enveloppe gouvernementale de 750 millions de dollars sera consacrée spécialement à l’amélioration des patinoires du pays et 750 autres millions serviront à financer des projets concernant des infrastructures communautaires.

Pour la Ville de Saguenay, c’est une occasion parfaite pour inscrire le Pavillon de l’Agriculture au sein duquel elle souhaite construire un centre d’excellence de hockey. Un projet estimé entre 8 et 10 millions de dollars. Le bâtiment qui avait déjà fait l’objet d’une demande de subvention il y a une dizaine d’années, ne répond plus aux normes. Une fuite de saumure est d’ailleurs visible à l’entrée de la patinoire.

Pour le maire, Luc Boivin, il n’est pas question de le démolir, mais plutôt de le rénover et de faire du maintien d’actifs, ce qui coûterait beaucoup moins cher. La ville veut notamment installer une glace utilisable toute l’année et offrir des équipements adaptés à son équipe de hockey de la LHJMQ, les Saguenéens de Chicoutimi.

« On était dans la salle tout à l'heure, qui est la salle d'entraînement hors glace des Saguenéens, ce n’est pas super, c'est une salle qui a été aménagée », indique le maire qui souhaite également bonifier l’expérience hors glace.

Facture partagée

Concernant le financement du projet, « on aimerait que ce soit, un tiers, un tiers, un tiers, dans un monde idéal », indique Luc Boivin. La subvention du Fonds pour bâtir des collectivités fortes peut être combinée au premier volet du programme provincial PAFIRSPA, auprès duquel la Ville a déjà déposé une demande au printemps 2026.

Le maire attend l’ouverture du programme fédéral avec impatience, pour éviter l’arrêt des activités à répétition au sein du pavillon : « Quand on a un bris sur le système de réfrigération, comme une fuite de saumure, c'est surtout ça qui arrive, c'est réparable. Mais la réparation entraîne un arrêt de plusieurs jours, plusieurs, plusieurs semaines. Pendant cette période-là, ceux qui étaient prévus à l'horaire, bien, il n’y a plus de pratique de hockey, il n’y a plus de match de hockey, il n’y a plus d'entraînement. »

Une collaboration nécessaire

Questionné sur les relations houleuses entre son parti et le nouveau gouvernement québécois, le député libéral de Chicoutimi-Le-Fjord, Daniel Gobeil assure que la collaboration avec les élus de la région est satisfaisante : « J’ai rencontré Marie-Karlynn Laflamme cette semaine, monsieur Simard jeudi, puis honnêtement, on est en train de collaborer justement pour travailler sur des dossiers communs, pour attirer justement les projets. Ce n'est pas le temps de se chicaner, puis d'avoir des divergences au niveau de ce dont on a besoin en région », concède-t-il.

Même si le programme fédéral ne sera mis en place que dans quelques mois, le député est déterminé à porter les projets de Saguenay à Ottawa. « Les chances de Saguenay [d’obtenir une réponse favorable] sont très très bonnes. Je vais être tannant avec mon caucus libéral », assure-t-il.

En ce qui concerne Saguenay, la ville est déjà prête à envoyer ses demandes : « Il ne reste plus qu’à coller le timbre sur l’enveloppe », plaisante le maire.