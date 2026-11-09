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Saguenay se dote de nouveaux pouvoirs pour lutter contre les bâtiments abandonnés

Le 09 novembre 2026 - Modifié à 14 h 40 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La Ville de Saguenay entend désormais agir plus fermement contre les propriétaires qui négligent l’entretien de leurs immeubles abandonné. 

Le conseil municipal a adopté, mardi dernier, un règlement lui accordant de nouveaux pouvoirs afin de contraindre les propriétaires de bâtiments vétustes à effectuer les travaux nécessaires pour assurer leur sécurité et leur salubrité.

Selon les informations rapportées par Radio-Canada, ce règlement permettra à la municipalité d'entreprendre des procédures judiciaires contre les propriétaires récalcitrants. Si ces derniers refusent toujours de se conformer aux exigences de la Ville, celle-ci pourrait aller jusqu'à prendre possession de la propriété afin d'effectuer les correctifs requis. Dans certains cas, la démolition du bâtiment pourrait également être envisagée.

Cette mesure était réclamée par plusieurs élus municipaux. Le conseiller municipal du district 3, Michel Thiffault, a notamment indiqué que ce nouvel outil réglementaire répond à une préoccupation partagée par plusieurs membres du conseil.

L'ancien hôtel de ville de Kénogami

Parmi les bâtiments qui attirent l'attention figure l'ancien hôtel de ville de Kénogami. Bien qu'il soit inoccupé depuis près d'une décennie, l'immeuble n'est toutefois pas considéré comme étant à l'abandon. En raison de son statut patrimonial, la Ville l'a cédé en 2023 à l'entreprise Les Toitures D'ici pour la somme symbolique de 1 $, avec l'objectif d'y aménager des logements.

Or, le projet tarde à se concrétiser. Les travaux ont été amorcés à la fin de l'été, mais ils sont actuellement interrompus de façon temporaire. Le promoteur attend la réception des plans nécessaires à la construction d'un mur coupe-feu avant de poursuivre le chantier. L'entreprise n'a toutefois pas précisé à quel moment les travaux seront complétés ni quand les futurs logements pourront être livrés.

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