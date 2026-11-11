Secteur minier : 24 milliards de dollars pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean

La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean pourrait bénéficier de plus de 24 milliards de dollars de retombées économiques grâce aux différents projets miniers en cours. C’est ce qu’a annoncé l’Association minière du Québec, de passage dans la région.

Le calcul prend en compte les deux sites de First Phosphate, celui d’Arianne Phosphate et le gisement de niobium situé au nord de Girardville et exploité par Métaux Niobay.

« Il y a quelques semaines, on a fait une étude sur les retombées économiques potentielles de 45 projets avancés pour lesquels on avait des données suffisantes. Dans la région, on parle de 4 projets qui, s’ils se réalisent, engendreraient environ 5 500 emplois par année pendant 20 ans », explique la présidente-directrice générale de l’AMQ, Emanuelle Toussaint.

Ce nombre d’emplois concerne la phase de construction de la mine, sa durée d’opération et sa phase de fermeture. « On parle d’une contribution potentielle de plus de 24 milliards de dollars au PIB de la région », complète-t-elle.

Des projets longs à mettre en place

Bien que les retombées soient alléchantes pour la région, la mise en place de projets miniers n’est pas une mince affaire. « Il faut de 10 à 20 ans, à partir de la découverte d’un gisement, avant qu’un projet minier puisse voir le jour, ça montre la complexité de la démarche », explique Emanuelle Toussaint, ajoutant qu’il faut en général 1 à 4 milliards de dollars pour démarrer une nouvelle mine.

« C’est long, c’est complexe, ça prend beaucoup d’investissement, mais il faut qu’on ait les conditions gagnantes pour réaliser ces projets », assure-t-elle. Pour chaque projet, les défis sont les mêmes : bien planifier les besoins de transport, ferroviaire, aéroportuaire et routier, et surtout s’assurer de la formation et de la disponibilité de la main-d’œuvre.

Un pilier important pour la région

Pour la région, le secteur minier est un pilier important qui s’ajoute au domaine forestier et à l’aluminium. « Chaque région a des ressources qui lui sont propres, ici, on a vraiment du phosphate et du niobium. Il y a une mine en opération, mais on a de beaux projets avec First Phosphate et Arianne Phosphate. C’est vraiment un potentiel qui vient aussi s’ajouter à l’industrie forestière, au secteur de l’aluminium, ça fait en sorte qu’il y a beaucoup d’expertise et de fournisseurs de biens et services », indique la PDG de l’AMQ.

Selon la dernière étude économique de l’Association minière du Québec en 2024, il existe 250 fournisseurs pour le secteur minier dans la région. « La région a vraiment une expertise très importante », insiste Mme Toussaint.

« On a des infrastructures aussi, le port en eaux profondes, on a la zone ferroviaire, on a l’aérospatial, donc ça permet le transport de cette industrie-là qui est nécessaire, donc la région est stratégique pour le secteur minier », a également souligné la présidente-directrice générale par intérim de la Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord, Marlène Gaudreault.