Domtar veut dissocier ses centrales de l’avenir de l’usine de Kénogami

L’Épée de Damoclès est toujours présente au-dessus de l’usine Domtar de Kénogami. Un spectre de fermeture plane à nouveau sur l'usine de papier.

La direction de l'entreprise a rencontré les dirigeants syndicaux mardi matin pour les informer que le carnet de commandes est toujours en déclin et qu’elle tente de dissocier l’usine de Saguenay quant à l’obligation d’y utiliser l’énergie de ses centrales hydroélectriques sur la rivière Shipshaw.

Radio-Canada rappelle que la loi adoptée en 2020 impose l’utilisation de cette énergie dans ses usines de Saguenay et d’Alma. Selon Guillaume Julien, vice-président aux affaires publiques pour le Canada chez Domtar, la rencontre avait pour but d’être transparent avec les employés de l’usine à l’effet que la firme de papier magazine est en difficulté.

L’objectif ultime des dirigeants est de protéger l’usine d’Alma. Le carnet de commandes de Kénogami décline, mais Guillaume Julien assure qu’aucune décision n’est prise ni fermeture envisagée actuellement. Daniel Cloutier, directeur québécois d’Unifor, craint néanmoins une fermeture. Le maire Luc Boivin souhaite quant à lui préserver l’utilisation industrielle régionale de l’énergie et protéger les travailleurs.