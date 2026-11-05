Économie

 Temps de lecture : 1 min 19 s

L’hôtel La Saguenéenne fait peau neuve

Le 05 novembre 2026 - Modifié à 13 h 26 min
Par Charles-Antoine Desmeules - Journaliste

L’hôtel La Saguenéenne, à Chicoutimi, entreprend des rénovations de grande envergure. Avec un investissement de près de 9 M$, l’établissement transformera l’intégralité de ses chambres d’ici l’été 2027, avant de s’attaquer au lobby, aux salles de réception et au restaurant, afin de proposer des installations modernes et au goût du jour. 

Un chantier de cette ampleur est entrepris pour la toute première fois en 30 ans, révèle la coordonnatrice aux ventes et au marketing, Chloé Schied. 

Il y a quelques années, l’hôtel La Saguenéenne a repris possession de ses salles événementielles et de son restaurant, qui étaient alors sous la responsabilité d’un locataire. Après avoir apporté quelques retouches à ces différentes sections, l’organisation est enfin prête à s’attaquer au reste de l’établissement. 

Une première phase, qui comprend la rénovation de l’ensemble des chambres et des couloirs des troisième et quatrième étages, est d’ailleurs en cours depuis le mois d’août. Elle devrait se terminer au début du mois de décembre. 

Les travaux reprendront ensuite en janvier et se poursuivront jusqu’à la fin du mois de mai pour les chambres du premier étage et du rez-de-chaussée. La transformation se conclura par la rénovation du lobby. 

Pour mener à bien le projet, La Saguenéenne fait appel à une designer de la région ainsi qu’à l’entrepreneur régional Cévico. L’hôtel souhaite créer une ambiance axée sur la nature, la modernité et la sérénité. 

Un montant de 5 M$ sera consacré à la rénovation des chambres, tandis qu’un million de dollars sera investi dans le réaménagement du lobby. Les salles de réception et le restaurant bénéficieront également d’un investissement de 2 M$. 

Les rénovations comprendront notamment le remplacement des bains par des douches ainsi que le renouvellement complet du mobilier. « Ça va vraiment être comme un nouvel hôtel », ajoute Mme Schied. 

Grâce à ces changements, l’équipe de l’hôtel souhaite développer son offre destinée aux groupes et accueillir davantage d’événements, comme des congrès, des réunions et des spectacles. 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Économie

Québec presse Ottawa de répondre aux priorités de la province dans son budget
Publié à 11h00

Québec presse Ottawa de répondre aux priorités de la province dans son budget

Le ministre des Finances et ministre responsable des Infrastructures du Québec, Nicolas Marceau, a dévoilé mercredi les demandes que son gouvernement a adressées à Ottawa en vue du budget fédéral présenté aujourd’hui. Dans un communiqué, le gouvernement québécois affirme vouloir s’assurer que le prochain budget fédéral « respecte ...

LIRE LA SUITE

Économie

Le Bloc québécois dévoile ses priorités en vue du budget fédéral
Publié hier à 11h00

Le Bloc québécois dévoile ses priorités en vue du budget fédéral

Les députés bloquistes d’Alexis Brunelle-Duceppe, député de Lac-Saint-Jean, et de Mario Simard, député de Jonquière—Hébertville—Pays-des-Bleuets, ont présenté leurs attentes en prévision du budget fédéral qui doit être déposé jeudi. Le Bloc québécois concentre ses demandes autour de cinq grandes priorités : la famille et le ...

LIRE LA SUITE

Économie

Canada - États-Unis : vers un accord commercial
Publié le 03 novembre 2026

Canada - États-Unis : vers un accord commercial

Le Canada et les États-Unis seraient sur le point d’en arriver à un accord commercial entre les deux pays. C’est du moins ce qu’affirme le président américain Donald Trump. Ce dernier ainsi que le premier ministre Mark Carney ont discuté à quelques reprises dans les derniers jours. Les grandes lignes de cet accord seraient d’ailleurs ...

LIRE LA SUITE

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES

CONSULTEZ NOS ARCHIVES