Économie

 Temps de lecture : 36s

Canada - États-Unis : vers un accord commercial

Le 03 novembre 2026 - Modifié à 13 h 10 min
Par André Deschênes - CKAJ

Le Canada et les États-Unis seraient sur le point d’en arriver à un accord commercial entre les deux pays. C’est du moins ce qu’affirme le président américain Donald Trump. 

Ce dernier ainsi que le premier ministre Mark Carney ont discuté à quelques reprises dans les derniers jours. Les grandes lignes de cet accord seraient d’ailleurs déjà rédigées. Le premier ministre a confirmé le weekend dernier avoir eu une “bonne conversation” avec son homologue américain sur l’avenir des échanges commerciaux entre leurs deux pays. 

M. Carney ajoute que cette conversation “s’appuie sur de récentes discussions constructives sur les grandes lignes d’un accord commercial mutuellement avantageux”. 

L’accord créerait des emplois pour les travailleurs, améliorerait l’abordabilité pour les familles et respecterait pleinement les langues, la culture et la souveraineté du Canada. Le Globe and Mail ajoute que les discussions officielles devraient reprendre au cours des prochains jours. 

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