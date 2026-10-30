Le Bloc veut s’inspirer de l’Europe pour protéger l’industrie forestière

Les députés bloquistes de Lac-Saint-Jean, Alexis Brunelle-Duceppe, et de Jonquière—Hébertville—Pays-des-Bleuets, Mario Simard, pressent le gouvernement canadien de s’inspirer du Règlement européen contre la déforestation et la dégradation des forêts afin de renforcer l’industrie forestière québécoise et canadienne.

Le règlement européen, dont l’entrée en vigueur est prévue en décembre, vise à interdire l’importation de produits du bois provenant de territoires touchés par la déforestation. Selon les deux élus, cette mesure pourrait toutefois entraîner des répercussions sur le marché canadien, alors que les producteurs visés par l’interdiction pourraient chercher de nouveaux débouchés pour leurs produits.

« Une politique de traçabilité similaire à ce que l’Europe a mise en place renforcerait l'intégrité de notre marché tout en valorisant notre savoir-faire », a affirmé Mario Simard.

Selon les bloquistes, une telle approche permettrait également d’éviter que les entreprises canadiennes soient pénalisées par une concurrence provenant de pays qui n’appliquent pas les mêmes normes environnementales.

Pour Alexis Brunelle-Duceppe, l’adoption d’une stratégie inspirée du modèle européen permettrait à la fois de soutenir l’économie régionale et d’assurer un développement durable de l’industrie.

« Nos travailleurs forestiers, nos communautés et nos entreprises ont aussi besoin d'une vision à long terme. Si nous pouvons à la fois soutenir notre économie, accéder à de nouveaux marchés et promouvoir de meilleures pratiques environnementales, nous nous devons d'avancer dans cette direction », a conclu Alexis Brunelle-Duceppe.

Cette proposition survient alors que le secteur forestier traverse une période difficile marquée par les droits de douane américains, les conséquences des feux de forêt des dernières années et les perturbations des chaînes commerciales internationales.