Le Burma Street Band fera découvrir son univers musical des Fêtes sur son tout premier album, dont le lancement est prévu le 21 novembre prochain au Café-bar L’Envol, à Jonquière. Intitulé Le Noël du Burma Street Band & Friends, le disque sera également disponible sur les plateformes numériques dès le 20 novembre.

Enregistré devant public au Théâtre Côté-Cour de Jonquière, le 20 décembre 2025, l’album rassemble une sélection d’une dizaine de chansons tirées d’un spectacle qui en comptait une trentaine. Le groupe souhaitait conserver l’énergie de ses prestations et la proximité avec les spectateurs. Les applaudissements et les réactions du public ont donc été gardés sur l’enregistrement, même si cela signifiait accepter quelques imperfections.

« On a accepté que la performance ne soit pas parfaite, mais pour y gagner au niveau de l’authenticité », explique les membres de la formation.

Composé de Carl Simard, Marc Landry, Anaïs Vanessa Poirier et de Mélanie Patry, le Burma Street Band propose un mélange de country, de jazz, de rock et de sonorités latines. Le répertoire revisite des classiques du temps des Fêtes, mais réserve aussi quelques surprises. On y retrouve notamment des adaptations françaises de chansons populaires, dont Fairytale of New York des Pogues, rebaptisée Un fond d’étincelle, ainsi que The Devil Went Down to Georgia, devenue Le Diable arrive en ville. Marc Landry a notamment travaillé à l’adaptation des paroles.

L’album fait aussi une place à la création régionale avec trois chansons originales : Mon air de Noël, de Marie-Noëlle Claveau, Le Père Noël vient du Saguenay, d’Anaïs Vanessa Poirier, et Du gin pis de la bière, une pièce festive qui fait voyager l’auditeur à travers le Saguenay–Lac-Saint-Jean. La chanson d’Anaïs Vanessa Poirier a d’ailleurs franchi le cap des 50 000 écoutes.

Pour les musiciens, il était important de proposer autre chose qu’un concert de Noël traditionnel. La formation souhaite faire découvrir des pièces moins connues, tout en accordant une place importante à la musique francophone et québécoise.

« On est au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Les gens veulent entendre des chansons françaises, québécoises. On a besoin de mettre la chanson francophone au premier plan », souligne le groupe.

Un retour aux sources pour le spectacle annuel

L’histoire du Burma Street Band remonte à 2020, en pleine pandémie. Le projet est né de rassemblements entre amis autour de la musique et de la période des Fêtes. Malgré les contraintes sanitaires qui limitaient les possibilités de se produire devant public, les musiciens ont poursuivi l’aventure. Leur première prestation, présentée sans spectateurs au Vieux Théâtre de La Baie, avait tout de même attiré environ 10 000 visionnements en ligne.

L’année suivante, alors qu’une nouvelle fermeture des salles était annoncée quelques jours avant leur spectacle, ils ont même déplacé leur prestation dans un garage, devant une dizaine de personnes. Depuis, le rendez-vous annuel a pris de l’ampleur et s’est installé au Théâtre Côté-Cour.

Cette année, le groupe renouera avec ses origines en retournant au Vieux Théâtre de La Baie, le 19 décembre, pour sa sixième édition de son spectacle de Noël. Présenté sous la formule souper-spectacle, l’événement réunira également cinq artistes invités : Sébastien Savard, Marie-Noëlle Claveau, Karianne Gilbert, Valérie Jean et Daniel Simard.

Le Burma Street Band promet une soirée renouvelée, avec une mise en scène, des éclairages et des éléments vidéo bonifiés. Le lancement de l’album aura lieu le 21 novembre à 19 h 30 au Café-bar L’Envol. Des exemplaires sur CD seront disponibles sur place, tandis que les personnes intéressées par la version vinyle pourront en faire la précommande auprès des membres du groupe.