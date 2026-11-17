La Ville de Saguenay envisage de rendre hommage au groupe Angine de Poitrine afin de souligner ses racines saguenéennes, alors que la formation connaît un succès retentissant sur la scène musicale nationale et internationale.

L’annonce a été faite par le conseiller municipal Daniel Tremblay-Larouche, président de la Commission des arts, de la culture, du patrimoine et du communautaire de Saguenay. La Ville réfléchit actuellement à la mise en place d’un marqueur emblématique soulignant l’origine du duo, une initiative qui serait réalisée avec l’accord des artistes.

Cette réflexion survient alors qu’Angine de Poitrine vient de récolter quatre nominations aux prestigieux prix Grammy aux États-Unis. Plus tôt ce mois-ci, le groupe avait également connu une consécration au Gala de l’ADISQ en remportant neuf trophées Félix.

Selon les informations rapportées par Radio-Canada, le dossier est sur la table depuis le mois d’août. Bien que la forme que pourrait prendre cette reconnaissance ne soit pas encore déterminée, l’objectif est clair : mettre en valeur le lien du groupe avec le territoire saguenéen.

Daniel Tremblay-Larouche souhaite notamment que cette marque de reconnaissance soit en place pour la prochaine saison estivale et la prochaine saison des croisières à La Baie. L’idée est de permettre aux visiteurs qui débarquent au port de croisière d’identifier rapidement l’endroit où est né l’étrange duo musical.