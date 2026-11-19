C’était mercredi midi que se déroulait la 1e édition du Dîner des Anciens Élus de Saguenay, au Centre des congrès Delta-Marriott d’Arvida. Une quarantaine de convives y prenaient part.

Questionné à l’issue de l’activité, qui a passé de travers dans la gorge de plusieurs citoyens (si on en croit les réseaux sociaux), Luc Boivin dit en assumer facilement les dépenses encourues. Rappelons que le Dîner des Anciens Élus amène des dépenses payées par la ville, donc par les contribuables, dépenses aussi minimes soient-elles. Qu’a à répondre Luc Boivin au vent de mécontentement qui a soufflé à ce sujet sur les réseaux sociaux?

« Écoutez, il faut débuter quelque part. Il y aura un post-mortem. Je ne veux pas justifier qui doit payer quoi, et si le quelqu’un qui est invité à les moyens de payer ou pas, mais je pense que pour une première activité, je trouvais ça important de la débuter. J'avais émis une directive pour que ce soit modeste », a-t-il déclaré.

Résultat?

« C'est très modeste, à l'échelle de la ville. Ça fait 25 ans que la ville existe…Et que nos élus passés puissent participer à cette histoire-là, pour moi, c'est important. Les montants dépensés, je les assume très bien. J'aime beaucoup voir ça, ces retrouvailles, et rappeler que chaque administration a contribué à sa manière à l'évolution de la ville », a poursuivi le maire.

Selon des informations transmises par le Cabinet du maire, l’événement a été entièrement pris en charge par ce dernier, pour un coût sous le budget prévu de 10 000 $. Toutes les dépenses peuvent être retracées dans les dépenses votées au Comité exécutif.

Émotion

Le dîner a donné lieu à une émouvante cérémonie, en hommage à sept conseillers décédés : Paul-Roger Cantin, Réal Godin, Jean-Marie Beaulieu, Réjean Hudon, Marina Larouche, Marc-André Gagnon et Jean-Eudes Simard.

Le maire de Saguenay, Luc Boivin, est revenu sur cet hommage. « Je salue le travail effectué par le président du comité, Réjean Laforest, aidé par Michel Potvin et Martin-Thomas Côté. Tout le monde est resté jusqu’à la fin. L'hommage aux disparus, ça a été émouvant. Ils ont marqué l'histoire de la ville, nos disparus. Il y en a avec qui j'ai même siégé à l'époque, des gens qui m'ont appris à faire mon travail de conseiller. Je pense à Marc-André Gagnon, à qui j'ai succédé dans son quartier quand il a pris la décision de ne plus se représenter, il avait même fait campagne avec moi. Ces gens-là, ce sont des gens qui ont beaucoup donné pour la ville ».

Pour le maire, il était plus que temps de rendre hommage à tous les anciens conseillers qui ont donné de leur temps pour faire avancer la ville.

« De souligner la contribution d'élus qui sont passés avant nous, c'est une belle marque de reconnaissance, c’est un geste respectueux., je pense. Puis de pouvoir se faire un groupe qui aura comme objectif de se réunir une fois par année, il s’agit là d’une belle occasion de se parler, puis de se raconter des anecdotes ».

Noyaux indéfectibles

Parmi les anciens, l’ex-conseillère baieriveraine Martyne Gauthier, qui était visiblement ravie de participer, tout comme l’ex-conseiller Jean Tremblay. Notons une tablée réunissant l’ex-maire Jean Tremblay et les ex-conseillers Sylvie Gaudreault, Claude Tremblay, Fabien Hovington et Jean-Yves Provencher.

Questionné sur le feeling ressenti, Kevin Amstrong n’a toutefois pas voulu accorder d’entrevue, se disant simplement heureux d’être présent, tout en feignant de sortir humoristiquement une carte de membre de la presse de sa poche. Il prenait place près de l’ex-mairesse Julie Dufour et de l’ex-trésorier Michel Potvin. Comme quoi certains noyaux semblent indéfectibles et ont traversé le temps.

Puis une autre tablée où d’actuels conseillers comme Michel Thiffault, Daniel Tremblay-Larouche et Claude Bouchard côtoyaient Jonathan Tremblay et Jean-Marc Crevier. À noter qu’il se pourrait que tout ce beau monde se retrouve avant la 2e édition, le maire Luc Boivin ayant dans sa mire le 25e anniversaire de la grande ville de Saguenay.

« J’ai promis à ma mère de ne plus faire de politique active »

Le Dîner des Anciens Élus de Saguenay a donné l’occasion aux ex-maires Jean Tremblay et Julie Dufour d’être présents dans la même salle, fournissant ainsi une belle opportunité aux journalistes présents de les questionner sur leurs feelings respectifs quant à l’activité de retrouvailles.

À noter que l’ex-mairesse Josée Néron, qui avait aussi été invitée au Dîner, a décliné, étant en voyage. Celle qui l’a battue à l’élection de 2021, Julie Dufour, a révélé que bien que les retrouvailles politiques étaient agréables mercredi midi, elle ne toucherait plus à la politique active et ce dans un avenir rapproché, en vertu d’une promesse.

« J'ai promis à ma mère de plus jamais faire de politique active de toute ma vie, donc je vais respecter ma promesse. Je sais qu’il y en a certains d'entre vous qui veulent peut-être que je parle… un jour, je vais parler…Un jour, je pense que je vais avoir besoin de parler », avoue-t-elle, sans dire si le tout prendrait la forme d’un livre ou autre.

« C’était un dîner agréable, je suis contente d'avoir vu des gens que ça fait longtemps que j'avais vus…Claude Tremblay, Sylvie (Gaudreault)…elle n'a pas changé! Et j’ai parlé avec l'ex-conseillère Martyne Gauthier aussi ».

A-t-elle échangé avec l’ex-maire Jean Tremblay?

« Oui, je suis aussi allée saluer monsieur Tremblay. J’ai jasé avec beaucoup de monde. Ça fait un an que j'ai repris une vie normale, après 12 ans de politique. Je peux maintenant comprendre, quand on reprend un rythme de vie qui est plus régulier, qui est meilleur pour la santé. Je suis un peu dans l’émotion aujourd’hui, par contre ».

« Mais je m’aperçois que la politique, quand on est dedans, avec le recul je pense qu'on ne s'aperçoit pas jusqu'à quel point le rythme va vite, puis on en vient à peut-être moins l’apprécier. Par contre, ce que je sais: quand je regarde ça, un an plus tard, les douze ans que j'ai mis dans l'administration municipale, en politique municipale, je l'ai toujours fait pour les citoyens, pour des projets, puis pour défendre les choses. J'ai le sentiment d'avoir vraiment accompli mon travail, et d'avoir fait de belles choses ».

Jean Tremblay, avare de commentaires

En ce qui a trait à Jean Tremblay, il a été plutôt avare de commentaires, ne voulant surtout pas divulguer la nature et teneur des échanges qu’il avait eus avec les anciens et actuels élus. Il a toutefois salué l’idée de réunir tout ce beau monde.

« Non, je ne vous dirai pas de ce qu'on a discuté. On a comparé nos façons de faire les choses, oui, les différences, alors oui, ça on en parle. Est-ce que ça serait mieux? Est-ce que c'était moins bien? Moi j'ai été invité, je suis venu, c'est tout ».

Et quand il constate l’effervescence créée par le Dîner de retrouvailles, s’ennuie-t-il de la politique active? « Non, moi, mon temps est fait. Pis quand j'ai tourné la page, ça finit là ».

Fait à remarquer : questionné en terminant sur ce qu’il a brièvement discuté comme sujet avec Julie Dufour, l’ex-maire a contredit son ex-conseillère: il mentionne ne pas lui avoir parlé, étant donné qu’elle est arrivée en dernier au dîner, et qu’ils n’ont pas pu échanger…Julie Dufour, qui a fait le tour des tables dans la salle, insiste pour sa part sur le fait qu’ils ont bel et bien échangé quelques mots, mais sans plus...

Ajoutons en terminant que selon des informations transmises par le Cabinet du maire, l’événement a été entièrement pris en charge par ce dernier, pour un coût sous le budget prévu de 10 000 $. Toutes les dépenses peuvent être retracées dans les dépenses votées au Comité exécutif.